Leeftijd is maar een getal. Toch heeft onze huid een andere verzorging nodig, naarmate we ouder worden. We vroegen drie lezeressen Age Perfect Golden Age-nachtcrème van L’Oréal Paris te testen.

Onze lezeressen geven de crème het cijfer 8.3/10!

Asja (65, links op de foto) Op de middelbare school experimenteerde ik al met allerlei gezichtsmaskers, stoombadjes, scrubs en crèmes. Nog steeds gebruik ik graag goede producten om mijn huid zo mooi mogelijk te houden.

“De crème smeert makkelijk uit en is niet vet. Bovendien ruikt-ie heerlijk fris”

Ik plan regelmatig een bezoekje aan de schoonheidsspecialiste om mijn huid een opkikker te geven. Gelukkig heb ik geen last van vette, rode of droge plekjes. Na het douchen breng ik een dagcrème aan, in de zomer het liefst een met een kleurtje. Ik ga nooit slapen voordat ik mijn gezicht goed heb gereinigd. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit heb overgeslagen, hoe laat het ook is. Nu ik al een tijdje de Golden Age nachtcrème gebruik, voelt mijn huid lekker zacht en fris. De crème smeert makkelijk uit en is niet vet. Bovendien ruikt-ie heerlijk fris en staat de luxe pot ook nog eens mooi in de badkamer.”

Henriette (61, midden) “Ik heb soms last van rode plekjes en af en toe kan mijn huid geïrriteerd en jeukerig aanvoelen. De afgelopen jaren heb ik voor mijn werk in de zorg veel nachtdiensten gedraaid. Deze onregelmatigheid was vaak af te lezen aan mijn huid. Ook de effecten van droge lucht en stress zie ik meteen. Huidverzorging is belangrijk voor mij, zeker nu ik ouder word.

“De Golden Age-nachtcrème was een feestje om te mogen testen”

Ik gebruik niet veel make-up, een beetje foundation, mascara, een potloodje voor mijn wenkbrauwen en wat lippenstift. Ook heb ik een goede dag- en nachtcrème. De Golden Age-nachtcrème was een feestje om te mogen testen. De crème is lekker vol, ruikt heerlijk fris en smeert makkelijk uit. De rozige gloed geeft een frisse teint. Hoewel ik niet heel merkvast ben, zou ik deze nachtcrème aanraden.”

Angelie (53, rechts op de foto) “Mijn huid is soms droog, maar kan ook vettig zijn. Vooral mijn voorhoofd en kin kunnen glimmen, terwijl mijn wangen schraler aanvoelen. Bij warm weer heb ik ook sneller last van acne op mijn wangen. Toen de kinderen kleiner waren, gunde ik mezelf geen tijd om mijn huid grondig te reinigen voor het slapen gaan.

“De crème doet echt wat hij belooft”

Tegenwoordig haal ik mijn make-up er altijd af met een wattenschijfje met micellair water, spoel mijn gezicht daarna schoon met water en gebruik een goede nachtcrème. Ik vind de Golden Age-nachtcrème een heel fijn product. Hij trekt snel in en de huid voelt direct lekker glad. Naarmate ik de crème langer gebruikte, merkte ik dat ik de volgende ochtend een frisse, rozige gloed op mijn wangen had. De crème doet echt wat hij belooft.”

De Age Perfect Golden Agenachtcrème van L’Oréal Paris bevat pioenroosextract en calcium B5. Het pioenroosextract helpt de huid weer stralend te maken en haar natuurlijke, rozige gloed terug te geven. De volle nachtcrème heeft verkoelend effect voor een verfrist gevoel op de huid. In de ochtend is de natuurlijke, rozige gloed hersteld. Adviesprijs € 27,99

88% van de testers zou Age Perfect Golden Age nachtcrème aanbevelen aan anderen* Voor 86% van de testers voldoet L’Oréal Paris Age Perfect Golden Age-nachtcreme aan de verwachting* 95% van de testers is (zeer) tevreden over de geur* 98% van de testers is (zeer) tevreden over de textuur*

* N=114 Samengesteld door hettestpanel.nl (maart – 2020)