3 handige tips voor het vinden van de perfecte e-bike

Je bespaart geld, fietst er moeiteloos lange(re) afstanden mee en hij is ook nog eens beter voor het milieu: een e-bike heeft allerlei voordelen. Maar er is ook ontzettend veel keuze.

Met deze tips weet je zeker dat je een fiets kiest waar je jaren plezier van hebt.

Tip 1: bepaal welk type bij jou past

Het is een goed idee om vooraf te bepalen waar je de fiets vooral voor wilt gebruiken: woon-werkverkeer, lange fietstochten of juist kortere ritjes. Ook in e-bikes zijn er namelijk allerlei types, van stadsfietsen tot sportieve mountainbikes. Dit is niet alleen belangrijk vanwege het uiterlijk van de fiets, maar ook voor het model. Als je de fiets voor verschillende doeleinden gaat gebruiken, is het bijvoorbeeld fijn als het stuur makkelijk verstelbaar is.

Tip 2: let op de motorpositie

E-bikes kunnen drie verschillende motorposities hebben: een motor in het voorwiel, in het achterwiel of een middenmotor bij de trapas. Een middenmotor wordt over het algemeen als het prettigst ervaren en is de laatste jaren flink in opkomst omdat ze steeds minder zichtbaar worden. Ook voor de gewichtsverdeling van de fiets is een middenmotor het prettigst.

Tip 3: check de actieradius

De actieradius van een e-bike vertelt hoeveel kilometer je kunt rijden op een volle accu, zonder tussendoor op te laden. Dit wordt uitgedrukt in het aantal kilometers. Het is afhankelijk van de fiets zelf (de motor en accu), maar ook van de omstandigheden waaronder je fietst (de gekozen ondersteuningsstand, de weg en het weer). Als je langere afstanden wilt kunnen fietsen of de fiets dagelijks gebruikt, is een grote actieradius de beste keuze.

Een e-bike die geschikt is voor lange, comfortabele fietstochten, sportieve ritten én door de integratie van de kabels makkelijk te vervoeren in de camper of op de fietsendrager, is de Gazelle Chamonix C7 HMS. Deze stijlvolle e-bike heeft een verstelbare stuurpen waardoor je altijd de juiste zithouding hebt, van sportief tot comfortabel. De fiets is ideaal als je ook eens van de gebaande fietspaden af wilt wijken, want van oneffenheden in het wegdek heb je door door de brede banden en het verende zadel geen last. Alle Chamonix e-bikes hebben een krachtige middenmotor. En wie kiest voor een accu met extra grote capaciteit kan nog langer doorfietsen.

