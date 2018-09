3 tips voor een cultureel dagje Leiden

Van meesterwerken van Rembrandt en schatten uit Japan tot een Egyptische tempel en een reis door het menselijk lichaam: allemaal te ontdekken in de 13 Leidse musea. De stad wordt niet voor niets de Stad van de Ontdekkingen genoemd. Deze drie musea mogen in ieder geval niet ontbreken tijdens een cultureel dagje Leiden.

Libelle samen met Leiden Marketing

Tip 1: CORPUS – reis door de mens

CORPUS is een belevenis voor jong en oud: kinderen, ouders en grootouders. Ook opa en oma kunnen er nog wat van opsteken! In een lichaam van maar liefst 35 meter hoog reis je in 55 minuten van de knie via onder andere het hart, longen, oren en ogen naar de hersenen. Je leert hoe het lichaam in elkaar zit en wat je moet doen om het gezond te houden. Hierna kun je in je eigen tempo je weg vervolgen door ‘mijn CORPUS’, het interactieve deel van CORPUS. Hier vind je een schat aan informatie over het menselijk lichaam. Ook kun je hier allemaal leuke testjes doen en uitdagende games spelen. CORPUS werkt met tijdsloten dus reserveer op tijd!

Adres: Willem Einthovenstraat 1, Oegstgeest

Toegang: €18,25 (volwassenen), €15,75 (kinderen)

Leeftijd: minimum leeftijd is 8 jaar

Tip 2: ’t Groene hart van Leiden

De Hortus botanicus Leiden is de oudste botanische tuin van Nederland. Aangelegd in 1590 en uitgebreid in de eeuwen daarna is de Hortus hét groene hart van Leiden. De tentoonstelling ‘Plant & Eter’ laat je kennis maken met bekende en minder bekende voedingsgewassen. Waar komen ze vandaan, wat is er sindsdien met ze gebeurd? Waar worden ze nu verbouwd, en waar gebruiken we ze voor? Wandel door de Hortus en leer over herkomst, gebruik, en allerlei bijzonderheden. Voor kinderen (8-12 jaar) is er een eigen route binnen de tentoonstelling. Van leuke weetjes tot samen zoeken naar antwoorden op de grote vragen van deze tijd. De tentoonstelling is nog tot en met woensdag 31 oktober 2018 te bezoeken.

Adres: Rapenburg 73, Leiden

Toegang: € 7,50

Tip 3: Japanmuseum SieboldHuis

In een historisch Hollands huis aan het Rapenburg zit Japanmuseum SieboldHuis. Hier ontdek je het mooiste uit het oude en nieuwe Japan: prenten, lakwerk, keramiek, herbaria, oude landkaarten en andere schatten. Tot en met 25 november 2018 is er de tentoonstelling ‘Het paard in de kalebas.’ Samengesteld door en met nieuw werk van kunstenaar Charlotte Dumas. Het 12-jarige Japanse meisje Yuzu en haar paard Urara vormen samen met vijf objecten de rode draad in de tentoonstelling. Haar paard behoort tot een van de met uitsterven bedreigde Japanse paardenrassen. Door de ogen van het meisje kijken wij naar het paard, haar omgeving en de elementen die de natuur soms teisteren en dan weer koesteren.

Adres: Rapenburg 19, Leiden

Toegang: €8,00

Makkelijk parkeren

Op loopafstand van het historisch centrum ligt Parkeergarage Lammermarkt. Parkeren onder de Lammermarkt tot 22 meter diep is een bijzondere ervaring.

Nachtje blijven?

Ga naar hotelsvanleiden.nl.

Nieuw! De OV-museumlijn 10

Bezoek de Leidse musea met OV-museumlijn 10. De museumbus rijdt dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur en stopt nabij alle musea en ook in de binnenstad. Op leiden.nl/museumlijn vind je alle informatie.