4 tips om gemakkelijk te wennen aan contactlenzen

Het dragen van contactlenzen heeft vele voordelen, maar het kan ook even wennen zijn. Met deze tips gaat het vast lukken!

Libelle met LensOnline.nl

Tip 1: tijd & hygiëne

Vind je het indoen van lenzen spannend? Het kan inderdaad even wennen zijn, maar je zult merken dat het als snel een gewoonte wordt. Neem er de eerste weken rustig de tijd voor en let goed op de hygiëne voordat je begint. Zorg dat je handen goed gewassen en gedroogd zijn voordat je ze in- én uitdoet.

Tip 2: altijd dezelfde eerst

Maar er een gewoonte van om altijd de linker óf de rechter lens eerst in te doen en hier niet in te wisselen. Zo doe je automatisch de juiste lens in het juiste oog. Als je rechtshandig bent kun je bijvoorbeeld altijd met rechts beginnen.

Tip 3: houd je aan de maximale draagtijd

Er zijn verschillende soorten lenzen die ieder hun eigen draagtijd hebben. Maandlenzen vervang je iedere maand op een vaste dag, weeklenzen vervang je wekelijks en daglenzen gooi je na een dag dragen weg. Het is belangrijk om je hier ook netjes aan te houden, want de draagtijd overschrijven kan tot ernstige ontstekingen leiden.

Tip 4: niet tevreden? Probeer iets anders

Blijf je de lenzen voelen of kun je er nog een paar weken nog steeds niet scherp door zien? Dan heb je waarschijnlijk de verkeerde maat of soort lenzen. Als een lens te ‘vast’ zit, kan deze droog gaan aanvoelen. En als een lens te ‘los’ zit, kan deze zichtbaar zijn bij het knipperen. Bespreek het met je opticiën zodat je andere contactlenzen kunt proberen. Tegenwoordig zijn er contactlenzen voor vrijwel alle ogen en sterktes, dus waarschijnlijk ook voor die van jou!

Lenzen voor iedereen

