5 goede voornemens waar je je dit jaar écht aan gaat houden

We kennen het allemaal wel. In de decembermaand neem je je voor om in het nieuwe jaar je echt aan je goede voornemens te houden. Maar de grootste uitdaging zit ‘m in het volhouden. Dit zijn de 5 goede voornemens die je prima kunt volhouden. Doe je mee?



1. Kilootje(s) eraf

Afvallen begint natuurlijk bij een gezond leven en dus ook goed eten. Schrap afhaalmenu’s en blikjes en pakjes, want zelf aan de slag gaan met fruit, groenten en kruiden is een stuk gezonder. Belangrijk is dat je niet te streng voor jezelf moet zijn, omdat je een dieet dan veel langer volhoudt. Succes!

2. Meer bewegen

Je hoeft je echt niet meteen morgen aan te melden bij die dure sportschool, want je kunt buiten of binnen in huis veel doen op het gebied van sport. Maak elke avond na het eten een wandeling bijvoorbeeld. Of pak wat vaker de fiets of de trap op je werk. Begin daar eens mee, dan zie je vanzelf of je het volhoudt.

3. Een beetje minder van alles

Roken, drinken, suiker… allemaal van die ongezonde gewoontes waar we maar moeilijk vanaf komen. Maar om met alles acuut te stoppen, is misschien wel wat heftig. Probeer eens om een beetje minder van alles tot je te nemen. Dat ene glaasje wijn of het koekje bij de koffie kunnen we echt wel missen.

4. Geen miskoopjes meer

Heb je ook regelmatig de balen van die ene miskoop? Die trui die je eigenlijk nooit aantrekt of die vaas die in de winkel zo leuk leek, maar thuis verschrikkelijk tegenvalt? Zonde toch? Neem je voor om de aankopen waar je over twijfelt gewoon te laten liggen. Zo spaar je weer geld voor andere leuke dingen.

5. Meer tijd voor elkaar

Een beetje cliché, maar zo waar: neem eens wat vaker de tijd voor elkaar. Boek bijvoorbeeld eens een weekendje weg. In de compleet ingerichte cottages van Center Parcs met open haard en privéterras komen jullie weer helemaal tot rust. En wist je dat je bij Center Parcs ook nog eens kunt profiteren van extra korting als jullie als koppel de respectabele leeftijd van 55 jaar hebben bereikt? Kijk hier voor meer informatie.