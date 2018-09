Op 4 oktober is het weer zover: dan mag je je hond, kat, konijn, cavia, hamster, goudvis of welk huisdier dan ook, extra verwennen. Wij hebben de 5 liefste en leukste manieren voor je op een rijtje gezet. Én je hebt er zelf ook nog wat aan!

#1 Knuffelen en kroelen

Oké, we moeten toegeven dat dit niet de meest originele tip is, maar knuffelen, kroelen en extra lang aaien vindt je huisdier heerlijk. Maar denk ook eens aan andere dieren in het asiel of op de kinderboerderij bijvoorbeeld.

#2 Verwenmaaltijd

Dit is dé dag om je hond of kat een extra lekkere maaltijd voor te schotelen. En wist je dat er zelfs gezonde taartjes en koekjes voor je huisdier bestaan? Google maar eens!

#3 Nieuw speeltje

Huisdieren zijn dol op spelen en een beetje beweging is juist hartstikke goed voor ze. Dus koop een leuk nieuw speeltje bij de dierenspeciaalzaak en je huisdier heeft weer uren speelplezier.

#4 Wandelen

Je doet jezelf er niet alleen een groot plezier mee (en het is ook nog eens goed voor de lijn), maar je hond zal een lange wandeling ook kunnen waarderen. Zit de hond van de buren vaak alleen? Neem hem ook mee naar het strand of bos.

#5 Tasje geluk

Zet jouw huisdier extra in zonnetje met een Vitakraft geschenktasje boordevol lekkere en verantwoorde snacks en voeding voor je kat, hond, konijn of knaagdier. En met het kanskaartje dat in elk tasje is bijgesloten, maak je kans op gratis toegang voor 4 personen tot de Vitakraft Burgers’Zoo Experience. Op het kanskaartje staat een code. Ga naar vitakraft.nl/burgerszoo-actie en vul de code in. Je ziet direct of je gewonnen hebt. Ga snel naar je dierenspeciaalzaak en haal voor € 4,99 het tasje in huis. Op=op!

