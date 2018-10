5 redenen om eens een midweek weg te gaan

Je hebt echt geen excuus nodig om er even een paar dagen tussenuit te gaan. Wij hebben de 5 voordelen van een midweek weg voor je op een rijtje gezet. Dus pak je spullen en ga!

Libelle samen met Center Parcs

#1 De voorpret

Niks leukers dan de kriebels vooraf aan een (mini)vakantie. Waar ga je naartoe? Waar ga je overnachten? En wat is er allemaal in de buurt te doen en te zien? Het is heerlijk om je daar van tevoren al in te verdiepen en een lijstje te maken van dingen die je graag wil doen en zien.

#2 Quality time

Of je nu met je zus, moeder of geliefde weggaat: tijd doorbrengen met elkaar in een andere omgeving is zó fijn. Even niet druk maken over stofzuigen, de was of het werk.



#3 Ga voor groen

Heb je er wel eens aan gedacht om een paar dagen midden in de natuur te verblijven? Er zijn in Nederland bijvoorbeeld nog zoveel mooie plekken te ontdekken, dat het lijkt alsof je in een compleet ander land bent. En in herfst is het helemaal heerlijk om urenlang te wandelen of fietsen in de bossen.

#4 Nieuwe herinneringen maken

Wat je ook doet of waar je ook bent: nieuwe herinneringen maken is het leukste wat er is. Tegenwoordig leg je alles vast met je smartphone en kijk je nog vaak terug op die fijne momenten samen.

#5 Lekker rustig

Ruil het weekend eens in voor een midweek weg. Het is er vaak een stuk rustiger en juist op de doordeweekse dagen is er zoveel leuks te doen. En nog een voordeel: het is vaak nog voordeliger ook!

Pak je spullen en ga!

Klinkt goed toch, zo’n midweek weg. Dus waar wacht je nog op? In de parken van Center Parcs ben je er helemaal tussenuit met z’n tweeën. Verken de omgeving (tip: huur een fiets!), probeer nieuwe activiteiten en ontspan op een tropisch terras of tank even helemaal bij in de wellness. En in de compleet ingerichte cottages met open haard en privéterras met uitzicht op bos, water of allebei kom je weer helemaal tot rust. En wist je dat je bij Center Parcs ook nog eens kunt profiteren van extra korting als jullie als koppel de respectabele leeftijd van 55 jaar hebben bereikt? Kijk hier voor meer informatie.