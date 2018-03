5 redenen waarom we zo van spannende boeken houden

Een stoel in de zon of toch nog een lekker warm plekje binnen op de bank: daar mag een goed boek niet bij ontbreken. Het liefst een spannend boek dat je niet weg kunt leggen, want er zijn verschillende redenen waarom die zo fijn zijn om te lezen.

1. Een spannende thriller is een soort puzzel die je tijdens het lezen probeert op te lossen. Wie is de dader? Wat is er gebeurd? En vooral: hoe gaat het eindigen? Die formule zorgt ervoor dat je maar blijft doorlezen.

2. Je kunt zelf bepalen hoe snel je door het verhaal gaat. Wanneer je in de bioscoop een spannende film kijkt, kan het allemaal net even te snel gaan of te heftig worden, waardoor je niet meer durft te kijken. Een boek kun je gewoon even wegleggen als het allemaal wel erg eng wordt.

3. Veel thrillers worden geschreven door vrouwen en in de verhalen komen dan ook vaak sterke vrouwen voor. Mooi, want we laten ons maar al te graag meevoeren in een boek met een kick ass-vrouw als hoofdpersoon.

4. Stress op je werk of de hele dag over iets anders aan het malen? Duik in een spannend boek en je reist in no time naar een andere wereld. Zo laat je die dagelijkse beslommeringen makkelijk achter je. Heerlijk!

5. Ook al lijkt werkelijk álles mis te gaan in het verhaal, stiekem weet je dat het altijd weer goed afloopt. Nou ja, bijna dan…

Toe aan een nieuwe pageturner?

Een spannend boek is Expat exit van Patricia Snel zéker. Expat exit is een exotische thriller over liefde, vrijheid en innerlijke kracht die zich afspeelt in het luxe expatleven op Curacao. Het begint met zon, zee, strand, lieve vriendinnen, een carrièreman en zoon, maar dan slaat het noodlot toe…

Schrijfster Patricia Snel weet waar ze het over heeft: ze heeft zelf als expat in Singapore en op de Kaaiman Eilanden gewoond en is ook gescheiden in het buitenland. Haar eerste boek De expat werd een bestseller. Expat exit is minstens net zo spannend en vanaf nu te bestellen. Kun je geen genoeg krijgen van spannende boeken? De nieuwste literaire thrillers vind je altijd hier.

