5 redenen waarom het Zillertal jouw favoriete vakantiebestemming wordt

Zeggen we Oostenrijk, dan denk jij vast aan meters sneeuw, knusse bergdorpjes, schnitzels groter dan je bord en hossen in de après-ski. Maar wist je dat Oostenrijk, en met name het gebied Zillertal, nog veel meer te bieden heeft? Zeker in de zomer.

Libelle met het Zillertal

1. Hoog in de bergen

Tussen 26 mei en 7 oktober 2018 is de Activcard de ideale vakantiepartner voor iedereen die wil genieten in de bergen van het Zillertal. Met deze pas krijg je namelijk talloze kortingen, entree tot een zestal (buiten)zwembaden, kun je gebruik maken van het openbaar vervoer in de regio én krijg je op vertoon ervan toegang tot tien gondels waarmee je tot grote hoogte stijgt. Ideaal!

2. Aan de wandel

Hobbywandelaars opgelet: tijdens een wandeling over schilderachtige paden steek je de Alpen over en zul je het Zillteral van zijn mooiste kant leren kennen. De zevendaagse tocht, die van licht tot middelzwaar te bewandelen is, navigeert je langs prachtige natuur en de lekkerste culinaire stops. Je begint de tocht bij de Tegernsee in Duitsland en gaat via de Achensee naar het Zillertal. De wandeling eindigt in Sterzing in Zuid-Tirol (Italië). En het fijne is dat je kunt boeken inclusief bagagetransporten, waarbij je bagage van hotel naar hotel wordt gebracht.

3. Eeuwig ijs

Haal die lange latten maar weer van zolder deze zomer, want de Hintertuxer-gletsjer is het enige Oostenrijkse skigebied waar het hele jaar door geskied kan worden. Op de gletsjer op meer dan 3.000 meter hoogte vind je ook het Natur Eis Palast (natuurlijke ijspaleis). Door de constante temperatuur en de schoonheid is dit zeker een bezoekje waard. Helemaal bijzonder: bekijk het binnenste van de gletsjer al suppend (peddelsurfen) op het ijsmeer.

4. Raften en mountainbiken

Aan de sportievelingen in het Zillertal is natuurlijk ook gedacht, want al raftend kun je de natuur op een heel andere manier beleven. Met een ervaren gids peddel je je door stroomversnellingen en beleef je een buitengewone ervaring. Of ga er op uit met de mountainbike of e-bike en cross langs de watervallen, bronnen en beekjes en door de groene bossen.

5. Berglucht maakt hongerig

De frisse, schone berglucht is niet alleen goed voor je, maar maakt je ook hongerig. Bij een van de 150 bergrestaurants in het Zillertal stil je je honger met de lekkerste gerechten uit de streek. Eet smakelijk!

Het Zillertal is de perfecte bestemming voor het maken van de mooiste vakantieherinneringen.