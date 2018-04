5 tekenen dat je een echte Bourgondiër bent

Gezelligheid gaat eigenlijk altijd gepaard met lekker eten een heerlijk glas wijn. Mee eens? Grote kans dat jij een echte Bourgondiër bent. Twijfel je nog, lees dan gauw verder.

Libelle samen met BK

Een Bourgondiër is een echte levensgenieter en houdt wel van een hapje en drankje op z’n tijd, maar er zijn nog meer tekenen waaraan je een echte Bourgondiër kunt herkennen.

1. Uitgebreide maaltijden

Even iets makkelijks eten is er voor jou niet bij. Ontbijt, lunch of diner, jij maakt overal een (uitgebreid) feestje van. Lekker eten is namelijk belangrijk om de dag goed door te komen. Bovendien is elke dag weer een feestje, dus waarom met een zuur gezicht op een droge cracker zitten bijten? Geniet van elk hapje dat je neemt.

2. Altijd alles vers

Jij eet nóóit uit pakjes. Die komen er bij jou niet in. Eten is pas écht lekker als je het zelf hebt gemaakt. Je staat dan ook het liefst zelf in de keuken om iedereen van een overheerlijke maaltijd te voorzien. Je kunt wel dagen bezig zijn met het voorbereiden van hét perfecte menu.

3. Voedselfanaat

Boeken, tijdschriften, films: alles wat met eten te maken heeft verslind je letterlijk en figuurlijk. Je hebt een enorme passie voor eten, dus films als Eat, Pray, Love en Julie & Julia heb je waarschijnlijk al tig keer gezien. Als voedselfanaat krijg je met je verjaardag steevast allerlei cadeautjes rondom eten. Of het nu een fles heerlijke olijfolie is of een nieuw kookboek vol bourgondische recepten. Jij bent met alles blij.

4. Gek op feestdagen

Je houdt echt van de feestdagen. Kerst of Pasen, dat maakt niet uit. Als er maar een reden is om met de hele familie samen te zijn en volop te genieten van allerlei lekkers. Het vergt veel tijd om alle mondjes van jouw grote familie te kunnen vullen, maar dat vind je niet erg. De dagen voor Kerst neem je er speciaal voor vrij.

5. Iedereen is welkom

Een klein feestje? Nee, de woorden ‘klein’ en ‘feest’ passen volgens jou totaal niet bij elkaar. Iedereen is welkom op een feestje, dus groots zal het worden. Als echte levensgenieter luidt jouw motto dan ook: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

