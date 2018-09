5 tips om je menstruatie zo comfortabel mogelijk te maken

Ongesteld zijn vinden de meesten van ons niet écht een feestje. Dus kun je het jezelf die paar dagen van de maand maar beter zo makkelijk en comfortabel mogelijk maken. Met deze tips lukt dat zeker.

1. Weet wat je eet

Wist je dat bepaalde voeding menstruatiepijn kan verlichten? Het gaat dan om eten dat rijk is aan omega 3-vetzuren, zoals zalm, avocado, walnoten, pompoen en lijnzaad. Last van een slecht humeur als je ongesteld bent? Dan kan broccoli helpen, want dit bestrijdt een depressief gevoel en gaat vermoeidheid tegen. En onze favoriet: pure chocolade. Dit bevat magnesium, dat je stemmingswisselingen tempert en je humeur verbetert.

2. De juiste slaaphouding

Volgens gynaecologen is er een slaaphouding waardoor je minder last hebt van menstruatiepijn: de foetushouding. Als je zo ligt haal je de spanning van je buikspieren af, wat de kans op krampen verkleint. De minst verstandige houding is op je buik slapen. Dit verhoogt de druk op de baarmoeder, waardoor je meer kunt gaan bloeden.

3. Geen stress ’s nachts

4. Voor de zekerheid

Neem het zekere voor het onzekere en zorg dat je altijd tampons of maandverband in je tas hebt zitten. Niets is zo vervelend dan wanneer je onverwachts wat eerder ongesteld bent dan gepland, maar niks bij de hand hebt.

5. Blijf bewegen

Je hebt misschien zin om met een dekentje en een bak ijs op de bank te gaan liggen (en dat mag ook zeker), maar lekker bewegen is toch echt een beter idee als je ongesteld bent. Rustige sporten zoals wandelen, zwemmen, yoga of pilates verbeteren niet alleen je stemming, maar verlichten ook kramp en pijn.

