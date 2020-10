In matrassenland is de keuze oneindig waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Wij geven je 5 handige tips zodat je weet waar je op moet letten. Welterusten!

Libelle samen met TEMPUR®

Tip 1: bepaal wat je uit wilt geven

Bepaal voordat je op matrassenjacht gaat je budget. Wat wil en kun je uitgeven aan een nieuw matras? Want ze zijn er niet alleen in vele soorten en maten, maar ook in verschillende prijsklassen. Bedenk dat het wel een investering waard is, want een matras van goede kwaliteit gaat al snel minimaal 10 jaar mee. Check ook of, en hoe lang, je garantie krijgt en neem dit mee in je prijsoverweging.

Tip 2: welke soorten zijn er?

Waarschijnlijk heb je weleens van pocketvering of koudschuim gehoord, maar het fijnst is een traagschuimmatras dat zich naar jouw lichaam vormt en de druk op je lichaam verlaagt (tot ziens, dove ledematen). Want door dove ledematen moet je je vaker omdraaien en lig je te woelen. Dat komt de slaapkwaliteit niet ten goede. TEMPUR® heeft een traagschuimmatras ontwikkeld dat bestaat uit speciale cellen waar vrijwel geen lucht tussen zit, waardoor het matras zijn oorspronkelijke vorm geleidelijk terugvindt en je nachtrust veel minder snel verstoord wordt. Ze zijn er in een zachte, medium en stevige variant. Bovendien zorgt de drukverlaging van het matras ervoor dat er een betere doorbloeding is en je het ’s nachts minder koud hebt.

Tip 3: wat past bij jouw postuur?

Of je voor een zacht, medium of stevig matras kiest, hangt niet alleen af van je persoonlijke voorkeur. Ook je postuur kan hierin een rol spelen. Ben je klein en licht, dan is een stevig matras misschien al snel te hard. Kies dan liever voor een zachter matras dat je lichaam goed kan ondersteunen. Als je wat zwaarder bent, is een hard matras geschikter. Als jij en je partner een verschillend postuur hebben, is het handig om voor twee éénpersoonsmatrassen te gaan zodat jullie beide voor een geschikt matras kunnen kiezen.

Tip 3: check je bedbodem

Het wordt nog weleens vergeten dat niet alleen het matras, maar ook de bedbodem aan vervanging toe kan zijn. Kijk hier dus ook even kritisch naar. Hoe oud is de bedbodem? En voldoet-ie nog aan jouw slaapwensen? Het kan bijvoorbeeld een lattenbodem, dichte bodem of schotelbodem zijn. Het voordeel van een schotelbodem is dat deze een betere vochtregulatie heeft en over de hele bodem soepel en verend is, waardoor je lichaamsgewicht beter wordt verdeeld.

Tip 5: ga lekker proefliggen

En dan komt het leukste: proefliggen! Neem daar de tijd voor en test verschillende soorten matrassen om een goede keuze te kunnen maken. Zorg ervoor dat je goed bent uitgerust voordat je gaat proefliggen, neem je eigen hoofdkussen mee en volg vooral je gevoel en persoonlijke voorkeur. Vraag ook na of er een omruilgarantie geldt, want proefliggen in de winkel is toch heel anders dan een hele nacht thuis slapen. Zo weet je zeker dat je geen miskoop doet.

Jarenlang comfort & ondersteuning

Je gewichtloos voelen zodra je gaat liggen: dat is wat een goed matras hoort te doen. Daarom worden alle matrassen van TEMPUR® ontwikkeld met NASA® ruimtevaarttechnologie, waardoor het zich feilloos aanpast aan je lichaam. De matrassen bieden de hele nacht comfort en ondersteuning, en zodra je opstaat keert het geleidelijk terug naar de oorspronkelijke vorm, oftewel: geen kuilen en bobbels. Ook niet nadat je het matras al jaren hebt. De speciale hoes zorgt ervoor dat het matras altijd koel aanvoelt en bevordert de afvoer van overmatig vocht.

De kwaliteitsmatrassen van TEMPUR® worden in Denemarken gemaakt en hebben een omruilgarantie van maar liefst 90 dagen (zodat je zeker weet dat je thuis net zo lekker ligt als in de winkel) en 10 jaar volledige garantie.

Vind hier een winkel bij jou in de buurt om je te laten adviseren. Of bestel online, dan wordt het matras gratis bezorgd.