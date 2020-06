Mailen, appen, skypen, bellen, online shoppen en boodschappen doen: we doen bijna alles op onze smartphone. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Wij geven je 5 tips om te besparen op je telefoonkosten.

Libelle samen met Forza refubished

Tip 1: Gezinsvoordeel

Veel mobiele providers bieden abonnementen aan voor het hele gezin. Je kunt dan korting krijgen op de abonnementskosten en bijvoorbeeld gratis bellen met andere gezinsleden. Bij sommige aanbieders is het ook mogelijk om gratis te bellen met klanten die bij dezelfde provider zijn aangesloten. Mooi meegenomen!

Tip 2: Refurbished

Wie een nieuwe iPhone wil kopen zonder de hoofdprijs te betalen, kan ook kiezen voor een refurbished iPhone. Refurbished betekent gereviseerd. De term wordt gebruikt voor een product dat grondig is gecontroleerd en zo nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Een refurbished toestel is bij aanschaf altijd 100% technisch in orde. De besparing kan oplopen tot 60%. Goed voor de portemonnee én het milieu.

Tip 3: Bellen via wifi

Belminuten op? Via apps als Skype en WhatsApp kan ook gratis worden gebeld. Zorg ervoor dat de telefoon op dat moment met een wifinetwerk is verbonden, anders kost het alsnog veel mobiele data.

Refurbished: goed voor het milieu én de portemonnee

Tip 4: Vergelijk providers

Als een abonnement afloopt, is de vraag: verlengen of overstappen? Informeer of de huidige provider een scherpe aanbieding heeft en vergelijk deze met de abonnementen en prijzen van andere providers. Dit kan eenvoudig via internet. Soms kan het lonen om over te stappen.

Tip 5: Sim only

Een refurbished toestel is simlockvrij. Dat geeft de mogelijkheid een voordelig sim only-abonnement af te sluiten. Zo hoeft er geen toestel met een meerprijs te worden afbetaald in een duur abonnement én voorkom je een BKR-registratie, want een toestel op afbetaling wordt gezien als een lening.

Femke van Forza:

“Iedereen wil graag geld besparen én tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame wereld. Als je kiest voor refurbished met het keurmerk, heb je een scherpe prijs, zekerheid door twee jaar garantie en draag je óók nog eens bij aan een beter milieu. How smart can it be!”

iPhone 8 al voor € 299,-

De iPhone 8 heeft een chique glazen design, krachtige processor en maakt de mooiste foto’s dankzij een 12 megapixel-camera. Ontgrendelen gaat veilig en snel via Touch ID: een handige vingerscan. Je hebt de refurbished iPhone 8 nu al voor € 299,- in je bezit. Wees er snel bij, want op=op!

Klik hier voor de aanbieding.