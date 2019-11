Samenwonen? 5 tips om met je partner over geldzaken te praten

Als je tot over je oren verliefd bent, wil je natuurlijk 24/7 bij je partner zijn. En als jullie de stap hebben genomen om te gaan samenwonen, houd je je liever bezig met de inrichting van jullie liefdesnestje dan de financiële zaken. Toch is het belangrijk om het bespreekbaar te maken. Maar hoe pak je zo’n gesprek aan? Wij geven je 5 tips.

Libelle samen met Aegon

Tip 1: timing is alles

Op het juiste moment over geldzaken praten: het moet maar net goed uitpakken. Dus doe het niet op maandagavond als jullie allebei een drukke dag achter de rug hebben gehad en je liever je favoriete serie wilt afkijken. Maar zorg ervoor dat je een moment kiest dat jullie allebei lekker ontspannen zijn, bijvoorbeeld aan tafel of tijdens een strandwandeling. Neem er echt tijd voor en probeer goed naar elkaar te luisteren.

Tip 2: breek het ijs

Het kan verstandig zijn om je partner van tevoren te laten weten dat je wilt praten over jullie financiën. Dus kan het geen kwaad om eerst subtiel het ijs te breken. Zeg bijvoorbeeld: “Heb je ook gehoord dat […] en […] gaan samenwonen? Ze hebben een gezamenlijke rekening geopend. Hoe denk jij daarover?” Of: “Wist je dat 1 op de 3 huwelijken strandt? Ik vind het echt belangrijk om alles goed vast te leggen. Wat vind jij daarvan?”

Tip 3: bereid je goed voor

Het klinkt misschien als een open deur, maar een goede voorbereiding is echt belangrijk. Bedenk van tevoren goed wat je precies wilt bespreken, want voor je het weet beland je in een discussie over wie op dinsdagavond het vuilnis buiten moet zetten. Je kunt bijvoorbeeld een paar belangrijke onderwerpen op een briefje schrijven, zodat je zeker weet dat jullie alles bespreken.

Tip 4: maak goede afspraken

Hoe verdelen jullie straks de vaste lasten? Allebei de helft of niet? En openen jullie een gezamenlijke rekening voor de boodschappen en huur/hypotheek bijvoorbeeld? En wat gebeurt er met jullie spaargeld als jullie uit elkaar gaan? Maak goede afspraken met elkaar en leg dit ook vast in bijvoorbeeld een samenlevingscontract bij een notaris. Dat is niet verplicht, maar kan wel handig zijn om afspraken op papier te zetten.

Tip 5: financieel gelukkig kaartspel

Bij samenwonen komt meer kijken dan alleen een verliefde blik en een verhuiswagen. Vind je het lastig om het gesprek met je geliefde op gang te brengen? Dan kan dit leuke kaartspel van Aegon jullie helpen.