5 tips voor een soepele belastingaangifte

Voor het eerst samen onder één dak wonen, in het huwelijksbootje stappen of scheiden: het leven zit vol veranderingen. Al die veranderingen kunnen gevolgen hebben voor je belastingaangifte. Ga jij binnenkort aangifte doen? Lees dan de 5 tips van Judith de Glopper van de Belastingdienst. Enne: ze zijn óók handig als er vorig jaar niet zoveel veranderde in je leven.

Tip 1: Controleer goed en vul zo nodig aan

De Belastingdienst heeft al veel gegevens vooraf ingevuld. Denk aan gegevens over lonen en sparen. Ik adviseer iedereen om de ingevulde gegevens goed te controleren, vooral als in 2019 iets veranderde in je leven. Trouwde je vorig jaar bijvoorbeeld? Ging je uit elkaar? Of maakte je veel zorgkosten die niet zijn vergoed door je zorgverzekeraar? Deze situaties hebben vaak gevolgen voor je aangifte over 2019. Controleer daarom via belastingdienst.nl/aangifte je gegevens en vul ze aan waar nodig.

Tip 2: Huis & hypotheek

Als je vorig jaar een huis kocht of je hypotheek aanpaste, heeft dit gevolgen voor je aangifte. Zo zijn er kosten die je (eenmalig) kunt aftrekken, zoals advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur, notariskosten voor de hypotheekakte en de boeterente. Controleer daarom de vooraf ingevulde gegevens goed en vul ze zo nodig aan.

Judith van de Belastingdienst: “Als je een fiscaal partner hebt, kan dit voordelen hebben.”

Tip 3: Fiscaal partner

Als je een fiscaal partner hebt, kan dit voordelen hebben. Want je mag dan aftrekposten tussen jullie beiden verdelen. Hierdoor krijg je mogelijk meer belasting terug. Houd wel in je achterhoofd dat de verdeling invloed kan hebben op eventuele toeslagen. Hiervoor kun je op belastingdienst.nl/toeslagen een proefberekening maken.

Tip 4: Hulpteksten

Héél handig: dit jaar verbeterde de Belastingdienst de hulpteksten op basis van de feedback van burgers en ondernemers. Bijvoorbeeld over de eigen woning. Dus heb je tijdens het doen van je aangifte een vraag? Klik dan op het vraagteken, dan verschijnt er meer informatie.

Tip 5: Extra zakcentje voor je puber met bijbaan

Oké, deze tip levert jou niet direct voordeel op. Tóch deel ik hem graag. Had je kind een vakantie- of bijbaan? Dan kan je kind hierover waarschijnlijk belastinggeld terugvragen. Gemiddeld levert dat jongeren € 150 op. Ook voor jongeren zijn de meeste gegevens al ingevuld. Controleer ze samen met je zoon of dochter goed en vul ze zo nodig aan.

Meer weten?

Kijk op belastingdienst.nl/aangifte en gebruik ter voorbereiding een overzicht met alle gegevens die je nodig hebt voor je aangifte.