Het is weer tijd voor je belastingaangifte. Tijd om terug te kijken op een jaar vol veranderingen. Die kunnen gevolgen hebben voor je aangifte. De Belastingdienst zet 5 situaties op een rij die extra aandacht verdienen.

In opdracht van de Rijksoverheid

1. Huis gekocht, verkocht of verbouwd

Als je vorig jaar een huis kocht, verkocht of een lening afsloot om te verbouwen, kan dat gevolgen hebben voor je belastingaangifte over 2020. Zo kun je de kosten die je maakte voor de financiering eenmalig aftrekken. Zoals de advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur en notariskosten voor de hypotheekakte. Naast kosten die je eenmalig kunt aftrekken, is de rente die je betaalt over de hypotheek onder voorwaarden jaarlijks aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Belangrijkste voorwaarde is dat het bedrag dat je leent, gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van je eigen woning. De aftrek van de hypotheekrente zorgt ervoor dat je minder inkomstenbelasting betaalt. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/koopwoning. Daar vind je handige informatie en tips.

2. Betaalpauze voor je hypotheek

Kon je vanwege de coronacrisis tijdelijk je hypotheek niet betalen? Dan maakte je in 2020 met je geldverstrekker, meestal je bank, misschien afspraken over een betaalpauze. Je betaalde dan een periode geen of minder rente en aflossing. Dit kan gevolgen hebben voor je belastingaangifte. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

3. Hoge of meer zorgkosten

Had je in 2020 zorgkosten die niet vergoed werden door de zorgverzekeraar? En vielen deze kosten niet onder je verplicht of vrijwillig eigen risico en je eigen bijdrage? Dan kun je deze zorgkosten mogelijk aftrekken in je belastingaangifte. Je hoeft dan minder belasting te betalen. Of je krijgt geld terug. De online aangifte van de Belastingdienst berekent automatisch vanaf welk bedrag je de zorgkosten kunt aftrekken. De zorgkosten die boven de drempel uitkomen, mag je aftrekken. Goed om te weten: de kosten moeten wel aan de voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/zorgkosten.

4. Opleidingskosten gemaakt

Begon je in 2020 met een opleiding voor je werk of onderneming? Of liet je je omscholen? Dan kun je de opleidingskosten onder voorwaarden aftrekken. Belangrijkste voorwaarden zijn dat je geen recht hebt op studiefinanciering en dat de studie of opleiding bedoeld is voor je (toekomstige) beroep. Ook moet de opleiding een leertraject zijn. Dat betekent dat je kennis opdoet onder begeleiding van een docent en dat de opleiding wordt afgesloten met een examen. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de voorwaarden en over welke opleidingskosten aftrekbaar zijn.

5. Uit elkaar gegaan in 2020

Als je in 2020 bent gescheiden of uit elkaar ging, heeft dat mogelijk gevolgen voor je belastingaangifte. Zo moet je waarschijnlijk je vooringevulde aangifte wijzigen of aanvullen, zeker als je samen met je ex-partner een eigen woning bezit of bezat. En wist je dat het verstandig kan zijn om toch nog samen als fiscale partners aangifte inkomstenbelasting te doen? Dit kan nog één keer, als je in de loop van 2020 uit elkaar ging. Het heeft onder meer als voordeel dat je inkomsten en aftrekposten gunstig kunt verdelen. Hierdoor betaal je mogelijk minder belasting.

Aangifte controleren en aanvullen

Veel van de gegevens in de aangifte zijn vooraf ingevuld. Denk aan gegevens over inkomen en bankgegevens. Het is belangrijk om de ingevulde gegevens goed te controleren en aan te vullen waar nodig, zeker als er voor jou iets veranderde in 2020. Bijvoorbeeld door de coronacrisis.

Meer weten?

Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Wil je hulp bij je belastingaangifte? Dat kan. Op belastingdienst.nl/hulp vind je de mogelijkheden voor hulp bij jou in de buurt.