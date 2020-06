5x leuke dingen doen aan de Rijn

Op vakantie vertoeven we maar wat graag aan het water. Een reisje langs de Rijn is daarom alles wat we nodig hebben. Van de 1200 km lange rivier stroomt maar liefst 800 km door Duitsland. Hoogste tijd om eropuit te trekken en de regio te verkennen.

Libelle samen met Voordeeluitjes.nl

Romantische rondvaart

Er wordt gezegd dat de Rijn op zijn mooist is tussen Keulen en Frankfurt, omdat de rivier daar slingert door een prachtig landschap. Vergaap je aan de schattige dorpjes, kastelen en middeleeuwse ruïnes. Er zijn talloze plekken aan de Rijn waar je zó op de boot kunt stappen. Plezier gegarandeerd!

Koblenz

Tussen de rivieren de Rijn en de Moesel vind je de stad Koblenz. Welke kant je ook opkijkt, overal zie je water en prachtige heuvels. Of je nu houdt van winkelen, kastelen bezoeken, terrasjes pakken of wandelen: in Koblenz is er voor ieder wat wils. Ook leuk: boek voor € 8,- een retourtje met de kabelbaan over de Rijn en breng een bezoekje aan de Vesting Ehrenbreitstein.

Lorelei

Op zo’n 350 km rijden vanaf Utrecht, kom je de rots Lorelei tegen. En dit is niet zomaar een rots, want deze is maar liefst 132 meter hoog. De sportievelingen beklimmen ‘m en worden getrakteerd op een waanzinnig uitzicht. In de geschiedenis zijn vele schepen op dit punt van de Rijn vergaan, omdat er hier een stevige stroming ontstaat.

Kasteel Marksburg

Al in 1117 werd dit kasteel gebouwd om de Duitse plaats Braubach te beschermen. In de tijd van Napoleon diende het kasteel als gevangenis. Tegenwoordig zijn er de hele dag door rondleidingen te boeken waarbij je onder leiding van een gids in 50 minuten alles komt te weten over de geschiedenis van het kasteel.

Overnachten

Bij een reisje langs de Rijn hoort natuurlijk een goede slaapplaats. Hotel en Restaurant Krone (***) is een eeuwenoud familiehotel en staat pal aan de oevers van de Rijn in het plaatsje Kestert. Het inpandige restaurant is in de wijde omtrek beroemd door de overheerlijke streekspecialiteiten en -wijnen. Ook is er een sauna en solarium aanwezig en kun je ontspannende massages boeken.

Aanbieding:

4-daags all inclusive arrangement inclusief

3x overnachten

3x uitgebreid ontbijtbuffet

2x middagsoep

3x 3-gangendiner of -buffet

gratis consumpties

en meer…

Vanaf € 189,- per persoon

Inclusief: toeristenbelasting. Exclusief: admin. kosten (1-3 pers. € 14,50, 4+ pers. € 24,50 per boeking). Prijs o.b.v. 2-persoonsbezetting. Te boeken t/m 30 september 2020.

Ook zo’n zin gekregen in Duitsland? Boek snel via voordeeluitjes.nl of bel 0900 66 777 88.