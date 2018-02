De 6 mooiste stranden van Curaçao

Een intens blauwe zee, eindeloos witte zandstranden en wuivende palmbomen: dat is Curaçao. Het eiland telt maar liefst 38 stranden. Hoofdredacteur Hilmar huurde een auto en bezocht de allermooiste.

Jan Thiel baai

De Jan Thiel Baai ligt in het zuidoosten van Curaçao, zo’n 5 kilometer van Willemstad. Je kunt er lekker relaxen, de onderwaterwereld ontdekken en uitgebreid lunchen of dineren in een van de restaurants. Op zaterdagavond speelt er een bandje. Slippers uit en voetjes van de vloer!

Kokomo Beach

Het 200 meter lange Kokomo Beach is niet groot, maar alle faciliteiten zijn aanwezig en de sfeer is gemoedelijk. In het water ligt een vlot waar je naar toe kunt zwemmen, goed voor je dagelijkse portie beweging. Op zondag is het Family Day: ’s middags staat er een DJ plaatjes te draaien en later speelt er een live-band.

Pirate bay

Met meer dan 60 adembenemende duik- en snorkellocaties is het eiland met recht een duikersparadijs. Als je een dagje naar Pirate bay gaat – een intieme en gezellige baai – kun je de onderwaterwereld ontdekken met een onderwaterscooter. Je kijkt je ogen uit als papegaaivissen, schildpadden en maanvissen zo voorbij zwemmen.

Karakter

Karakter Beach – dat geen zandstrand is, maar een strand op een rots – bereik je via een steile helling. De afdaling is geen straf, want het uitzicht is prachtig. Het is handig je waterschoenen mee te nemen, zodat je gemakkelijker over de grote stenen het water in loopt. Nog een tip: aan de weg hier naartoe vind je de oude zoutpannen, mét pelikanen. Zeker een bezoekje waard.

Cas Abao

Het strand van Cas Abao wordt ook wel Bon Bini Beach genoemd. Het is een van de mooiste stranden van Curaçao, lekker breed en lang. Je kunt er allerlei watersporten beoefenen en duiksportliefhebbers kunnen een kijkje nemen in de duikwinkel op het strand. Kom je vooral om te relaxen? Dan kun je terecht bij de massagesalon.

De Kleine Knip

Het strandje De Kleine Knip ligt ingeklemd tussen steile rotsen. In vergelijking met andere stranden zijn hier weinig faciliteiten, maar op het heetst van de dag komt er regelmatig een ijscowagen langs. Het kalme water is gunstig voor snorkelaars. Vooral aan weerszijden van de rotsen spot je heel veel vissen.

Ongestoord relaxen

Hilmar verbleef via Corendon in het kleurrijke en sfeervolle Livingstone Jan Thiel Resort, op ongeveer 9 kilometer afstand van Willemstad en direct aan het strand gelegen. Het sympathieke en betrokken Nederlandse management voelt goed aan wat gasten willen. Ongestoord relaxen in de tropische bloementuin aan het zwembad bijvoorbeeld of leren duiken bij het eigen duikcentrum. De zonsondergangen maken het vakantieplaatje compleet.