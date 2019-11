6 redenen waarom je deze winter naar de Spaanse eilanden wil

Ben je de kou ook nu al zat en kijk je uit naar een fijne vakantie in de zon? Het liefst ergens de komende maanden? Denk dan eens aan de Canarische Eilanden of de Balearen in Spanje.

Wij geven je 6 redenen om vandaag nog te boeken.

#1 De temperatuur

Zeg maar dag tegen je dikke winterjas, muts en handschoenen. Op de Canarische eilanden in de Atlantische Oceaan is het in de winter heerlijk aangenaam en zonnig. Zo ligt de gemiddelde maximumtemperatuur van november t/m februari tussen de 20°C en 24°C. De Canarische Eilanden staan niet voor niets bekend als de eilanden van de eeuwige lente. En dit op maar 4,5 uur vliegen van Nederland. Waar wacht je nog op?

#2 Proef de eilanden

Als je ergens direct een zonnig gevoel van krijgt is het wel tapas vergezelt door een glas goede wijn. En daar kun je op de Spaanse eilanden natuurlijk heel goed van genieten. Zo zijn er op de Canarische Eilanden lokale specialiteiten die je zeker niet wilt overslaan, zoals papas arrugadas con mojo: aardappeltjes met een pittige saus gemaakt van o.a. paprika, knoflook en komijn. De bekendste is de groene (verde) variant, maar ook de pikantere variant (mojo picón) is erg lekker. De echte zoetekauwen moeten naar Mallorca om ensaimada te proeven.

#3 Prachtige natuur

Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen op de Canarische Eilanden. De diversiteit op de verschillende eilanden is enorm. Op Fuerteventura heb je het idee alsof je in de Sahara loopt door de prachtige woestijnlandschappen en Lanzarote lijkt op een bijzonder maanlandschap. Bezoek daar vooral Timanfaya National Park. Door de vulkanische oorsprong en de effecten van erosie worden de Canarische Eilanden ook wel eens vergeleken met Mars. Klimmen, kanoën, zwemmen in de zee: het kan allemaal op de Canarische Eilanden.

#4 Markten afstruinen

Niets leuker dan eindeloos marktjes afstruinen als je in het buitenland op vakantie bent. En dat kan heel goed op de Canarische Eilanden. Je koopt er lokale specialiteiten, handgemaakte souvenirs en kunstwerken. Ben je op Gran Canaria, dan moet je echt even langs de Vegueta Market in Las Palmas, want daar sla je de lekkerste etenswaren van het eiland in. Ben je op Ibiza (de Balearen), bezoek dan de iconische hippiemarkt Las Dalias. Struin langs de kraampjes met een cocktail in je hand en geniet van de live muziek.

#5 Het hele jaar door kunst en cultuur

Eeuwenoude kathedralen, musea, prachtige oude stadjes, traditionele festivals en talloze monumenten zorgen ervoor dat niemand zich hoeft te vervelen. Wist je dat de Gothic Style Bellver Castle in Mallorca een van de weinige ronde kastelen in heel Europa is?

#6 Vamos a la playa!

Kilometers en kilometers aan strand. Klinkt goed, vind je niet? De stranden van de Canarische Eilanden en de Balearen zijn stuk voor stuk prachtig. De temperatuur van het Middellandse zeewater is de meeste tijd van het jaar aangenaam voor een verfrissende duik. Wat dacht je van Playa de Ses Illetes op Formentera? De stranden zijn daar hagelwit en het water zó blauw.

Ook zo'n zin gekregen om het vliegtuig in te stappen?