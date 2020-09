6 tips om een inbraak te voorkomen

Je voelt je nergens zo thuis als in je eigen huis. En die veilige haven wil je natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. Want naast materiële schade veroorzaakt een inbraak ook emotionele schade. Wij geven je 6 tips om inbrekers (hopelijk) te slim af te zijn.

Libelle samen met Klaverblad Verzekeringen

Tip 1: Sluit je huis altijd goed af

Helaas gebeurt het nog te vaak dat je toch vergeet om dat ene raam dicht te doen als je het huis verlaat. Ook al ben je maar even een boodschap doen, sluit altijd al je ramen in huis. Hetzelfde geldt voor de deuren. Draai ze altijd op slot. Een inbreker is vaak sneller binnen dan je denkt. En zijn de sloten in huis voorzien van een Politiekeurmerk en is je hang- en sluitwerk goed stevig? Want als er door inbraak schade is ontstaan aan ramen, deuren of sloten met een Politiekeurmerk, dan kun je je woonhuisverzekering aanspreken.

Tip 2: Zorg voor licht in je huis

Ben je niet thuis? Laat dan toch regelmatig een lamp branden. Zo lijkt het net alsof er iemand thuis is. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een tijdschakelklok gebruiken. Deze schakelaar zorgt ervoor dat je verlichting op een bepaald tijdstip of tijdens een reeks tijdstippen in- of uitschakelt. Aangezien inbrekers vaak in het donker werken kun je ook voor de buitenverlichting gebruik maken van schemerschakelaars of bewegingssensoren.

Tip 3: Maak het inbrekers niet te makkelijk

Heb je een achterom? Doe de poort dan altijd op slot en zorg het liefst ook voor verlichting in de tuin. Maar zorg er vooral voor dat er geen hulpmiddelen staan waarmee inbrekers bijvoorbeeld makkelijk over de schutting kunnen klimmen of een open raam kunnen bereiken. Bijvoorbeeld een klikobak.

Tip 4: Geheime plek

Verstop liever niet een bosje extra sleutels onder de deurmat, in een bloempot of een andere ‘geheime plek’, want inbrekers kennen al deze plekjes allang. Je kunt beter een extra sleutelbos bij de buren of familie achterlaten.

Tip 5: Berg altijd je waardevolle spullen op

Deze tip klinkt misschien ook als een open deur, maar het kan je een hoop gedoe besparen. Laptops, telefoons, tablets zijn gewilde spullen voor inbrekers. En je maakt het ze wel heel makkelijk als je alles in het zicht laat liggen.

Tip 6: Whatsapp groep

Wat ook kan helpen is een Whatsapp groep met je buren op te richten. Hierin kun je bijvoorbeeld verdachte situaties delen of aangeven dat je op vakantie gaat, zodat de buren een oogje in het zeil kunnen houden. Altijd handig en het geeft een veilig gevoel.

Extra tip!

En wat als er toch ingebroken wordt? Vaak is dit verzekerd. Bekijk de woonhuisverzekering en inboedelverzekering van Klaverblad.nl of ga naar je adviseur.