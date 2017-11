6x wintersportgebieden: voor ieder wat wils

Zin in wintersport, maar weet je niet naar welk gebied? De een boardt of skiet, de ander doet aan freeriden of wil wandelend genieten van de sneeuw. In deze zes gebieden komt iedereen aan zijn trekken – van beginner tot gevorderde.

Sneeuwfestijn

Een unieke après-ski sfeer en de meeste sneeuwzekerheid heb je in Obertauern. Met een gemiddelde sneeuwhoogte van ruim tweeënhalve meter valt hier de meeste sneeuw in heel Oostenrijk. Er ligt sneeuw van november tot begin mei, dus met een beetje geluk kun je hier zowel in de kerst-, voorjaars- als meivakantie heen. En elke piste ligt op loopafstand van het dorp, dus je bent vanuit je huisje zo op de piste.

Geen gekoukleum

Met in totaal 760 kilometer piste – meer dan je in een vakantie kunt afleggen – biedt Flachau volop wintersportplezier. Er is een prachtige, verlichte rodelbaan, waar je ook ‘s avonds nog vanaf kunt roetsjen. Moe aan het einde van de dag? Ontspan in één van de elf zwembaden of warm op in de sauna.

Mooiste uitzichten

Zell am See-Kaprun is een van de meest veelzijdige skigebieden in Oostenrijk. Met toppen van soms wel drieduizend meter hoog en de enige gletcher in het gebied, heb je de mooiste uitzichten. Er zijn drie skigebieden, dus is er voor elk soort skiër wel een geschikte piste. Voor snowboarders en freestylers is hier een superpipe en de funslope, met een lengte van bijna anderhalve kilometer, is zelfs de langste ter wereld.

Voor de non-skiërs

Wil je niet alleen skiën en snowboarden? Grossarltal biedt veel activiteiten buiten de piste. Zo zijn er winterwandelpaden sneeuwvrij gemaakt en kun je georganiseerd meedoen aan zogenaamde sneeuwschoen- of langlaufwandelingen. Ook leuk: uitdagende outdoor-activiteiten, zoals het beklimmen van opstaand ijs. Noemen we ook nog even de tochtjes met de paardenslee. Nee, hier zal niemand zich vervelen.

Winterwonderland

De echte wintersportfanaten gaan naar Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Met 270 pistekilometers, speed- en raceafdalingen en verschillende Freeride Parken met diverse routes en moeilijkheidsgraden is dit dé plek waar elke skiër en snowboarder moet zijn geweest. Klaar met de pistes en tijd voor een drankje? Met de vele cafés en bars kun je hier gezellig après-skiën.

Voor de hele familie

Wildkogel-Arena is bekroond als ‘Geheime tip’ en ‘Beste skigebied met tot aan tachtig kilometer piste’. Je vindt hier de langst, verlichte rodelbaan van de wereld met een lengte van veertien kilometer. Het is dé ideale plek voor beginnende skiërs of skiërs die na jaren weer eens op de lange latten staan. 64 kilometer aan blauwe en rode pistes maakt dit bovendien tot een familievriendelijk wintersportgebied.

Win een wintersportvakantie!

Zin om weer op de latten te staan? Doe mee met deze prijsvraag en maak kans op een van de zes wintersportvakanties in SalzburgerLand. Meedoen kan tot eind februari 2018.