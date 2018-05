7 redenen om snel weer een dag met vriendinnen door te brengen

Vriendinnen, wat zouden we zonder ze moeten? Soms zien we ze door drukte thuis of op het werk even wat minder, terwijl een dag met hen toch eigenlijk het allerleukst is. En wel om deze redenen.

Libelle met Jillz

Lachen tot de tranen over je wangen biggelen: dat doe je toch vooral met je beste vriendinnen. Na zo’n heerlijke lachbui voel je je weer als herboren (en heb je gelijk je buikspieren getraind). De hele dag winkelen, borrelen op het terras én ongegeneerd mensen kijken of het juist thuis gezellig maken met heerlijke hapjes en drankjes: je vriendinnen zijn altijd te porren voor dit soort gezellige dagjes. Bij je vriendinnen hoef je je nooit mooier, zelfverzekerder of vrolijker voor te doen dan je bent. Je kunt helemaal jezelf zijn, want ze kennen je door en door. En je kunt af en toe even lekker klagen zonder dat er gelijk aan een oplossing gewerkt hoeft te worden. Heerlijk! Juist wel advies nodig? Dan zijn je vriendinnen er altijd om je te helpen met het maken van de juiste keuze. Of er nu een nieuw jurkje aangeschaft moet worden of op werk een belangrijke beslissing moet worden gemaakt: niets zo fijn als alle voor- en tegenargumenten eindeloos afwegen. Helemaal niet erg onder het genot van een drankje. Tijdens een dagje met vriendinnen kun je eindeloos over je man praten. Even lekker over hem zeuren en zwijmelen. Want of je hem nou achter het behang wilt plakken of juist met een leuk uitje wilt verrassen: je vriendinnen denken met liefde mee over je plannen. En aan het eind van zo’n dag hebben jullie weer genoeg leuke herinneringen gemaakt om de volgende keer met z’n allen op terug te blikken. Wanneer is de volgende borrel-date?

Zo wordt een dagje met vriendinnen nóg leuker

Bij een gezellige dag met vriendinnen hoort lekker eten én drinken. Of jullie nu onderuit op de bank een film kijken, afspreken op het terras of een gezellig tuinfeest organiseren: Jillz is heerlijk voor de momenten dat niets hoeft en alles kan. De verfrissende sparkling cider is er in twee heerlijke fruitsmaken: Jillz Original gemaakt van appel en Jillz Raspberry is een appelcider met kers en framboos. En als je even geen alcohol wilt drinken zijn beide smaken er ook in 0.0%. Probeer Jillz nu met 50% korting en ontdek het zelf!

Kom gratis proeven op de Libelle Zomerweek

Het leukste uitje met vriendinnen is natuurlijk de Libelle Zomerweek en daar proef je Jillz nu helemaal gratis! De Libelle Zomerweek is van 21 t/m 27 mei op het Almeerderstrand. De gezellige Jillz-kas vind je op standnummer 3174. Kom je ook langs om te proeven?