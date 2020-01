Aanbieding: 4 dagen Duitsland vanaf € 129,- p.p...

Liefhebbers van natuur, bossen en wijn opgelet: het Duitse plaatsje Lahnstein, tussen Keulen en Frankfurt, ligt in een groot natuurpark. Overal waar je kijkt zijn bomen. Het Oberes Mittelrheintal behoort tot de mooiste landschappen van Duitsland. In 2002 werd het zelfs uitgeroepen tot UNESCO-Werelderfgoed.

Libelle samen met Voordeeluitjes.nl

Strijk neer langs de oevers van de Moezel of de Rijn voor een heerlijk glas streekwijn. Of bezoek op slechts 10 km afstand van het hotel het bruisende centrum van Koblenz (foto hierboven) waar je heerlijk kunt shoppen.

Verblijf 4 dagen in het stijlvolle Wyndham Garden Lahnstein Koblenz hotel (****). Vanuit het Sky Café in het hotel heb je een prachtig uitzicht over de bossen en valleien. Of kom tot rust in de Finse sauna en de uitgebreide welnessruimte van het hotel.

Aanbieding:

4-daags halfpension arrangement inclusief

– welkomstdrankje

– 3x overnachten

– 3x uitgebreid ontbijtbuffet

– 3x 3-gangen dinerbuffet

– gratis parkeren

– gratis WiFi

Vanaf € 129,- per persoon

Inclusief: toeristenbelasting. Exclusief: admin. kosten (1-3 pers. € 14,50, 4+ pers. € 24,50 per boeking). Prijs o.b.v. 2-persoonsbezetting



Ook zo’n zin gekregen in Duitsland? Boek snel via Voordeeluitjes.nl/LA of bel 0900 66 777 88.