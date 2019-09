Voor haar werk is visagist Carmen Zomers de hele dag door bezig met uiterlijke verzorging en make-up. Ze vindt het belangrijk om, voordat ze make-up opbrengt, haar huid optimaal te verzorgen met een goede anti-rimpelcrème. In deze video laat ze zien waarom het belangrijk is een dagcrème te gebruiken én hoe je deze het beste aanbrengt.

Hoe werkt een dagcrème?

Zon, wind, regen: onze huid wordt dagelijks blootgesteld aan allerlei factoren die de huid geen goed doen. Met een goede dagcrème bescherm je de huid tegen deze invloeden van buitenaf, bevorder je de groei van nieuwe huidcellen en houd je het vochtgehalte van je huid op peil.

Met factor

We weten allemaal dat de uv-stralen van de zon ervoor zorgen dat de huid sneller oud wordt. Om dat te voorkomen, is het verstandig om

altijd een dagcrème te gebruiken met een SPF-factor om de huid optimaal te beschermen.

Van binnen naar buiten

Breng ’s ochtend na het douchen een dagcrème aan op het gezicht en de hals en masseer met ronddraaiende bewegingen van binnen naar buiten. Zo wordt overtollig vocht afgevoerd dat zich in de nacht in het gezicht heeft opgehoopt en kun je de dag stralend beginnen!

Revitalift Laser X3

De Laser X3 dag- en nachtcrème van L’Oréal Paris is geschikt voor vrouwen van 40 jaar en ouder. X3 verwijst naar de drievoudige werking: vermindering van rimpels, versteviging van de huid en een verbeterde huidtextuur. Kraaienpootjes en frons- en voorhoofdrimpels worden zichtbaar minder. De huid voelt direct frisser en gladder en is tot 48 uur intens gehydrateerd. Hij is er ook met SPF 20 voor extra bescherming!