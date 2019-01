Aardgasvrij wonen: zo pak je dat aan

In 2050 moet Nederland aardgasvrij worden, voor een beter klimaat. We gaan massaal over op duurzame energie. In 2030 moeten we in Nederland al een flink eind op weg zijn om dit te bewerkstelligen. Dit is hét moment op je voor te bereiden op aardgasvrij wonen. Maar waar moet je beginnen en wat kun je doen? Met deze 3 stappen helpen we je op weg.

Libelle samen met de Rijksoverheid

Stap 1 – check je isolatie

Aardgasvrij wonen begint met goede isolatie, daar kun je nu mee aan de slag gaan. Veel mensen denken dat hun huis goed geïsoleerd is, maar er is nog zoveel meer mogelijk. Controleer de dikte van de isolatie van de buitenmuren, het dak, de vloer van de begane grond (kruipruimte) en het soort glas in de ramen. Zo isoleert HR++ glas 2 keer zo goed als gewoon dubbel glas. Is de dikte van het dak, de vloeren en de muren tussen de 0 en 7 centimeter, dan is de isolatiewaarde matig tot slecht en is het verstandig om de boel aan te pakken. Is jouw huis in 2000 of later gebouwd? Dan is het al goed geïsoleerd en kun je meteen door naar stap 3.

Stap 2 – verbeter de isolatie

In een bestaand huis heb je ten minste de volgende isolatie nodig om je huis aardgasvrij te maken:

– Spouwmuurisolatie (deze klus is vaak binnen een halve dag te klaren!)

– (Zeer) goede vloerisolatie

– (Zeer) goede dakisolatie

– HR++ glas in de ramen van woonruimtes en slaapkamers

Met deze isolatie heb je een stuk minder energie nodig om je huis te verwarmen. Bovendien kun je jouw huis dan dan warm krijgen met verwarmingswater van zo’n 50 graden: dat is nodig om een warmtepomp te kunnen gebruiken.

Stap 3 – controleer (en verbeter) je ventilatie

Wist je dat in heel veel woningen de ventilatie onvoldoende is? Een goede ventilatie in huis is erg belangrijk voor je gezondheid. Ventilatie kost energie, maar hoeft zeker geen verspilling te zijn. Er zijn twee soorten ventilatie:

1. Natuurlijke ventilatie gaat via raampjes en roosters zonder mechanische afvoer. Je kunt je ventilatie in kamers die je verwarmt verbeteren met een ventilatie-unit die warmte terugwint. Met dit systeem krijg je betere ventilatie, zonder dat je energieverbruik stijgt, maar je bespaart er ook niets of niet veel mee. Wel voelt het prettiger aan in huis, omdat er minder koude tocht uit roosters of raampjes het huis in komt.

2. Mechanische ventilatie: je kunt jouw mechanische ventilatie verbeteren door de aanvoer en afvoer van frisse lucht automatisch te laten sturen. Sensoren meten de kwaliteit van de lucht en laten het systeem harder of zachter werken. Zo heb je nooit te weinig, maar ook nooit te veel ventilatie.

En nu?

Als je nog enkel glas hebt en geen isolatie van het dak, de vloer of spouwmuur hebt, ga dan meteen aan de slag. De voordelen van isolatie zijn groot: lagere energiekosten, beter wooncomfort en een flinke bijdrage voor het klimaat. Het is slim om onderhoud aan je huis of een verbouwing meteen te benutten om de isolatie en ventilatie te verbeteren. Als je bijvoorbeeld de kozijnen gaat schilderen en nog gewoon dubbel glas hebt, kun je dit direct vervangen voor hr++-glas. Ontdek wat het jou oplevert op energiebesparendoejenu.nl.