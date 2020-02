Kees-Jan (39) schafte in januari 2019 met zijn buren een AED aan. Nooit hadden ze gedacht dat deze AED al zo snel een levensreddende rol zou spelen bij een van hun buren.

Libelle samen met De VriendenLoterij

“Midden in de nacht werd ik wakker door de reanimatie-oproep van mijn HartslagNu-app. ‘Een reanimatie-oproep!’, riep ik tegen mijn vrouw. Zonder aarzelen trok ik mijn kleren aan, rende naar onze AED en haastte me naar het adres van het slachtoffer.”

Reanimeren met de AED

“Ik kwam samen met een andere burgerhulpverlener en de politie ter plaatse. Het ging om een vrouw van rond de 64 jaar. Haar man had 112 gebeld en probeerde haar al te reanimeren. Samen namen we het van hem over en gebruikten we de AED. We hadden al twee schokken gegeven, toen de ambulance kwam.”

Emotioneel moment

“Terwijl de ambulancemedewerkers medicatie toedienden bleven wij reanimeren. En opeens hoorden we ze zeggen: ‘stop maar, volgens mij hebben we een hartslag’. Het was echt geweldig om die woorden te horen, een emotioneel moment. Daarna hebben we geholpen om haar naar de ambulance te brengen.”

Bijzondere reactie

“Die nacht kon ik niet meer slapen. Ik had vroege dienst, dus ik reed gelijk door naar mijn werk. Daar kon ik het gelukkig van me af praten. Ook deelde ik het verhaal op LinkedIn. En wat denk je: 2 dagen later reageerde de echtgenoot van de vrouw op mijn berichtje. Het kippenvel stond op mijn armen.”

Ontwaakt uit de coma

“Hij liet weten dat ze ontwaakt was uit de kunstmatige coma en dat het goed ging met haar. Dat bericht raakte me diep, ik was in de 7e hemel. Ik heb jaren als hoofdagent gewerkt en in die baan veel reanimaties meegemaakt die niet goed afliepen. Dus dit was echt een bijzondere ervaring, en ook nog eens met de AED van onze buurt.”

Een leven gered

“Onze AED hangt er nu ruim een jaar. Ik las erover op social media en polste het idee in de buurt. Iedereen was zo enthousiast dat we binnen 2,5 week met 35 man het geld bij elkaar hadden gebracht. Dat ik de AED al zo snel kon gebruiken – en meteen met zulk goed resultaat – vind ik echt super én bewijst hoe nuttig hij is. De AED kan echt levens redden.”

Speel mee en help

Bij een hartstilstand telt elke seconde. Sterker nog: binnen 6 minuten moet er worden geholpen, want dan is de overlevingskans het grootst. De ambulance is er gemiddeld binnen 8 à 10 minuten, dus een 24/7 bereikbare AED in de buurt die is aangesloten op het reanimatieoproepsysteem HartslagNu, is essentieel. Om iedereen in Nederland op tijd te kunnen helpen, zijn er nog 5.000 AED’s nodig.

De VriendenLoterij en de Hartstichting komen samen in actie. Als je tussen 10 februari en 29 maart 2020 mee gaat spelen met de VriendenLoterij PrijzenBingo, gaat minimaal 40% van de opbrengst van je lot rechtstreeks naar de Hartstichting. En zolang je meespeelt, blijft de opbrengst van je lot bestemd voor de Hartstichting.