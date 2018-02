‘Er zijn dagen dat ik afspraken moet afzeggen, als reden dat ik een migraineaanval heb’

Een precies getal is moeilijk te geven, omdat veel mensen met migraine niet bij een arts aankloppen. Maar geschat wordt dat één op de 10 werknemers last heeft van migraine. Dit heeft een behoorlijke impact op het functioneren op de werkvloer, maar gelukkig weten veel vrouwen er goed mee om te gaan.

Wat is migraine precies?

Migraine is geen hoofdpijn waar je nog wel even mee door kunt werken, maar een chronische hersenaandoening. Er is vaak sprake van een stekende of bonzende hoofdpijn aan één kant van het hoofd, wat soms gepaard gaat met lichtflitsen, overgeven en overgevoeligheid voor licht en geluid. De aanvallen kunnen uitgelokt worden door triggers die per persoon verschillen, zoals stress, onregelmatig eten, weinig slaap, fel licht, verkeerde houding of de menstruatie. Een aanval duurt meestal tussen de 4 en 72 uur. Meer weten? Hier lees je hoe je migraine onderscheidt van andersoortige hoofdpijn.

Migraine op de werkvloer

Met migraine is het moeilijk functioneren is op de werkvloer. Ook heerst er nog een hoop onbegrip. Terwijl kleine aanpassingen op de werkvloer vaak al zorgen voor een verbetering. Nederlands meest bekende ‘migraineprofessor’ en neuroloog Michel Ferrari (LUMC): ‘Er zijn triggers die een aanval kunnen veroorzaken: fel licht of storend geluid. Het is voor een migrainepatiënt plezierig als een werkgever daar rekening mee houdt, bijvoorbeeld door het regelen van een werkplek met ander invallend licht, een ‘rustig’ beeldscherm van de computer’.

Libelle nodigde acht vrouwen uit om te vertellen over hun ervaringen met migraine, om zo de kennis en het begrip over migraine op de werkvloer te vergroten. Welke maatregelen nemen zij zodat ze – ondanks hun migraine – toch hun werk kunnen doen? En hoe wordt er door collega’s op gereageerd? Je ziet het in de video.