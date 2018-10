Ans (61) heeft alzheimer, haar moeder Riet en dochter Alisa zorgen samen voor haar

Maar liefst 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Zeven jaar geleden werd bij Ans de diagnose alzheimer gesteld. Ze was toen 54. Haar moeder Riet (88) en dochter Alisa (25) zorgen samen voor haar.

Riet: “Mijn huis staat vol zwanen, van glas, porselein en hout. Ze verbeelden wat belangrijk is voor mij: als je van iemand houdt, laat je diegene niet los. Net als bij zwanen, die hun hele leven samen blijven. Dit staat voor de liefde voor mijn dochter Ans. Het maakt me ontzettend verdrietig dat ik niet meer helemaal voor haar kan zorgen. Mijn hoofd weet dat ze beter af is in het woon- en zorghuis waar ze sinds vorig jaar woont, maar mijn hart schreeuwt iets heel anders. Ik ben haar moeder. Ik wil voor haar zorgen en er dag en nacht voor haar zijn.”

Onhoudbare situatie

“Ik wil haar niet alleen laten, maar het móet, want het werd onhoudbaar voor ons. Vorig jaar was Ans opeens weg. Ze zou naar mij toe komen, maar kwam nooit aan. Na anderhalf uur bracht een onbekende meneer haar thuis. Ik ben dankbaar dat er zulke mensen zijn, maar schrok van wat er had kunnen gebeuren. Ans had geen idee waar ze was geweest en waar ze naartoe ging. Ze is zo ontzettend in de war, mijn lieve dochter. Van de vrouw die altijd overal aan dacht en op tijd kwam, is niets meer over. Vaak begrijp ik niet eens wat ze wil zeggen. Ze probeert het wel, maar komt niet uit haar woorden. Als ze huilt, weet ik niet waarom. Dat is hartverscheurend.”

Sterke band

“Het enige goede van deze hele rotsituatie is dat de band met Alisa zo ontzettend sterk is geworden. Toen Ans nog zelfstandig woonde, zorgden we samen voor haar. Ik was er elke dag om Ans te helpen, zodat de kinderen ook wat tijd voor zichzelf hadden. Alisa zit in zo’n mooie fase van haar leven; die van verliefd worden, verkering krijgen en samen gaan wonen. Dat heerlijke onbezorgde, ik vind dat zij daar recht op heeft. Als ik aan de toekomst denk, ben ik bang. Ik wil mijn dochter niet verliezen. Het hoort niet dat je als moeder je kind overleeft. Aan de andere kant hoop ik dat ik nog lang mag leven, zodat ik er voor Alisa en haar broertje kan zijn.”

Helder moment

Alisa: “Ik mis mijn moeder. Ik mis de gesprekken met haar, haar interesse of gewoon een beetje kletsen samen. Ze is er nog wel, maar ook weer niet. Het is vaak moeilijk om te begrijpen wat ze wil zeggen. Héél soms heeft ze een helder moment. Bijvoorbeeld toen ik een nieuwe baan kreeg en ze zei dat ze trots op me was. Dat was superfijn en tegelijkertijd verdrietig. Want toen ik er enthousiast over begon te vertellen, zag ik dat ze het niet begreep. Ik vind dat zó zielig voor haar, omdat ik zie dat ze het zo hard probeert. Dat iemands persoonlijkheid zó verandert, is misschien wel het moeilijkste van deze ziekte.”

Ontkenning

“Het begon tien jaar geleden toen mijn moeder ouderavonden vergat. Of andere afspraken. Dat gaf me een naar gevoel. Mijn vader overleed toen ik tien was aan kanker en mama werd vader en moeder in één. Dat heeft ze supergoed gedaan. Oma was de eerste die de signalen van alzheimer opmerkte. Mijn moeder maakte bijvoorbeeld fouten met autorijden en wist in de supermarkt opeens niet meer wat ze moest kopen. Ze ontkende het en ook toen de diagnose werd gesteld, wilde ze er niet over praten.”

Machteloos

“Gelukkig heb ik mijn oma, die er altijd voor mij is. Ik kan alles met haar bespreken, zoals mijn verdriet en praktische dingen over mijn moeder. Samen genieten we van de mooie momenten. Zoals laatst, toen we de verjaardag van mijn moeder en mij bij mij thuis vierden. Ik had familie en vrienden van haar uitgenodigd. Ze doet dan misschien niet echt meer mee, maar ik zag dat ze ervan genoot. Vrienden speelden live muziek waar ze zo van houdt en mijn moeder ging heerlijk staan dansen. Ik ben blij dat ik dit soort dingen voor haar kan doen, want ik voel me vaak zo machteloos.”

Ervoor zorgen dat ze het fijn heeft

“Het frustreert me dat er nog geen behandeling is tegen alzheimer. Dat ik níets kan doen om mijn moeder beter te maken. Ervoor zorgen dat dat ze het fijn heeft, is het enige wat ik nu voor haar kan doen.” Alisa geeft de volgende vijf tips, voor hoe je om kunt gaan met een ouder met dementie:

Blijf geduldig. Probeer niet te veel te corrigeren of te testen: ‘dat heb je al verteld’ of ‘hoe heet …?’, dat maakt onzeker. Als praten niet meer goed lukt, zoek dan contact door aanraking of een glimlach. En kijk je vader of moeder altijd in de ogen aan. Wat voor jou een kleine moeite is, kan je vader of moeder echt helpen. Ik hielp altijd met een boodschappenlijstje en spullen klaarleggen, bijvoorbeeld. Geniet van wat je nog wél samen kunt doen en doe die dingen zo vaak als het kan. Hoe klein het ook is. Luister samen naar de muziek die je vader of moeder mooi vindt.

Dementie is een ingrijpende hersenaandoening, waarbij je langzaam jezelf en elkaar verliest. Inmiddels hebben circa 270.000 mensen in Nederland dementie, en dat aantal blijft fors stijgen. Maar liefst 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Alzheimer Nederland zet zich in voor mensen met dementie nu en voor een toekomst zonder dementie. Op de website van Alzheimer Nederland vind je informatie en advies en lees je hoe je kunt bijdragen.