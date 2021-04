Linda Hakeboom is toch nog niet klaar met chemotherapie. Op Instagram laat ze weten dat ze samen met haar artsen heeft besloten om nog een half jaar aan de chemopillen te gaan.

Dit doet ze om de kans te verkleinen dat de borstkanker ooit nog terugkomt.

Na een kleine poos afwezig te zijn geweest op het sociale platform, laat Linda nu weer van zich horen. “Ik ben hier even een tijdje niet geweest omdat m’n pet er niet naar stond. Ik ben inmiddels weer iets verder in het proces. Ik ben gister weer naar het ziekenhuis geweest en we hebben samen besloten dat ik wel nog een half jaar aan de chemopillen ga.”

Weinig kwaadaardigs

Ze vertelt hoe ze tot dit besluit zijn gekomen: “Het was een beetje op het randje, want er was nog maar heel weinig kwaadaardigs gevonden. Maar ze willen toch met mijn leeftijd en mijn type kanker alles hebben gedaan om te voorkomen dat het ooit nog terugkomt.”

Kans op terugkeer

Voor Linda is dit besluit een beetje dubbel. “Hoe rot ik het ook vind dat ik dat nog moet doen, ik ben het daar natuurlijk wel mee eens. Alles wat ik nu kan doen, dat ga ik nog gewoon doen. Liever nog een half jaar langer bijwerkingen dan dat ik ooit weer hierin terecht kom. Het is natuurlijk nooit uitgesloten dat dat weer gaat gebeuren, maar ik verklein de kans er gewoon mee”, aldus de documentairemaakster.

Pittige periode

Linda maakt zich weer op voor een pittige tijd: “Het is weer even wennen aan dit idee. Ik ben me nu aan het voorbereiden op een maand bestralingen. Dan word ik iedere dag in het ziekenhuis bestraald. Daarna moet ik weer even aansterken en dan ga ik beginnen met die tabletten.” Linda sluit haar update af met een boodschap die ze graag zo veel mogelijk meegeeft: check jezelf!

