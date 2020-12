Annette is al jaren mantelzorger voor haar zus die een licht verstandelijke beperking heeft. En sinds een paar jaar heeft ze ook de praktische mantelzorgtaken voor haar vader en zijn vrouw op zich genomen. Daarnaast is ze mantelzorgcoach. Haar advies: werk aan je eigen misbaarheid.

Libelle in opdracht van De Rijksoverheid

Annette: “De mantelzorgtaken voor mijn vader (83) en zijn vrouw (81) zijn vooral praktisch van aard. Ik noem het ook wel ‘zorgen dat’ taken. In het digitale tijdperk waarin we nu leven, wordt het voor hen steeds moeilijker om online dingen te regelen. Denk aan het aanvragen van een traplift, het laten aanpassen van de badkamer of het invullen van formulieren. Daar help ik ze graag bij.”

Verpleeghuis

“Dit jaar is de vrouw van mijn vader helaas naar een verpleeghuis gegaan”, vertelt Annette. “Ze heeft parkinson en mijn vader heeft een hartprobleem. Mijn vader zorgde voor zijn vrouw en deed alles voor haar: ook wassen en aankleden. Maar op een gegeven moment werd de situatie onhoudbaar en de zorg te groot. Het is ontzettend verdrietig om te zien dat twee mensen die zoveel van elkaar houden en al 30 jaar samenleven dat ineens niet meer kunnen. Mijn zorg bevat dus ook een sociaal component. Ik wil dat hij zich prettig voelt in zijn eigen huis en dat het goed met hem gaat. Want het was een flinke omschakeling voor hem. En voor haar al helemaal. Gelukkig zijn mijn stiefzussen er ook bij betrokken en helpen we elkaar waar we kunnen.”

Plannen en prioriteiten stellen

“Het is soms best een uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. Ik heb een gezin, een baan, ben mantelzorger voor mijn vader, zijn vrouw én mijn zus, maar heb ook nog een sociaal leven. Het is continu prioriteiten stellen, want als mantelzorger ben je nooit klaar. Het kan altijd beter en je lijstje met regeltaken is nooit af. Gelukkig kan ik ook altijd rekenen op de steun van mijn partner die me af en toe weer even tot de orde kan roepen. Samen kijken we dan of het allemaal nog wel past. Het liefst help ik mijn vader zoveel mogelijk zelf, maar het langs brengen van bijvoorbeeld een maaltijd kan ik gelukkig ook door iemand anders laten doen. Sommige dingen kun je prima uitbesteden. Het is belangrijk dat je een groep mensen om je heen hebt aan wie je dingen kunt vragen. Daardoor kan ik zelf naar yoga in de avond.”

Mantelzorgcoach

“In mijn dagelijks werk ben ik ook bezig met mantelzorg als mantelzorgcoach. Zo ondersteun ik mensen bij het omgaan met mantelzorgen, en dan voornamelijk op het mentale vlak. Mensen ervaren het vaak als zwaar en belastend. Samen kijken we dan waar het zwaartepunt ligt en wat er precies zo zwaar en belastend is. Grenzen stellen, de combinatie werk en privé of de relationele sfeer bijvoorbeeld. Mijn advies: wacht niet tot je erin verzuipt, want dan is het moeilijk om je weer beter te gaan voelen. Werk aan je eigen misbaarheid.”

Voldoening

“Hoewel het mantelzorgen op sommige momenten best zwaar kan zijn, ervaar ik het ook als iets moois. Zo is de band met mijn vader positief veranderd. We hebben andere gesprekken en we zien elkaar veel vaker. Het geeft mij veel voldoening dat ik kan bijdragen aan een fijn leven voor hem. Zo zit er ook altijd iets voor jezelf in.”

Deel je zorg

In Nederland geven ruim 4,4 miljoen mensen mantelzorg. Mantelzorg verlenen kan zwaar zijn, daarom spoort de overheidscampagne ‘Deel je zorg’ mantelzorgers aan om hun zorgen niet voor zichzelf te houden. Praat erover, geef je grenzen aan en zoek hulp als dat nodig is.

Voor persoonlijk advies of een luisterend oor kunnen mantelzorgers bellen of whatsappen met de Mantelzorglijn op 030 – 760 60 55. Voor fysieke hulp en het meedenken over het geven van ondersteuning en zorg kunnen zij terecht bij het Wmo-loket of het steunpunt mantelzorg in hun gemeente. Op de website van MantelzorgNL staan de organisaties vermeld. Mantelzorgers die tegen hun grenzen aanlopen en daardoor lichamelijke en/of psychische klachten ontwikkelen, kunnen ook terecht bij de huisarts of wijkverpleegkundige. Zij kunnen medisch advies geven en doorgeleiden naar de juiste hulp en ondersteuning.