Apotheker Suzan Meens: “Veel mensen gebruiken medicijnen verkeerd”

Als apotheker ziet Suzan Meens regelmatig patiënten die niet weten waar hun medicijnen precies goed voor zijn en hoe ze moeten worden ingenomen. Het gaat helaas nog best vaak mis. Wat is eraan te doen?

Suzan: “Vijfenvijftig procent van ons patiëntenbestand gebruikt meerdere medicijnen. Helaas zien we nog te vaak dat mensen hun medicijnen verkeerd gebruiken of de gebruiksvoorschriften niet begrijpen. Zelf probeer ik mensen zo duidelijk mogelijk te vertellen hoe ze hun medicijn moeten innemen en waarschuw ze voor eventuele complicaties. Verder check ik of er geen wisselwerking is met andere medicatie. Toch gaat het dan nog weleens mis. Vaak weten mensen niet meer waar bepaalde medicijnen ook alweer voor bedoeld waren en stoppen er voortijdig mee. Er zijn ook medicijnen die je moet innemen terwijl je rechtop zit, maar dat moet je als patiënt wel weten. Ook zie ik vaak dat patiënten afhankelijk zijn van mantelzorgers die niet altijd op de hoogte zijn van de medicijnbehoefte en het juiste gebruik.”

Klachten

Een tijdje geleden kwam Suzan erachter dat een patiënt bij het slikken van cholesterolverlagers last had van enorme spierpijn. “Ik probeerde erachter te komen wat de oorzaak was en vroeg naar leefstijl en eetgewoonten. Deze patiënt bleek elke dag een glas grapefruitsap te drinken. Nadat ik dit had afgeraden voor de periode dat het medicijn werd gebruikt, waren de klachten voorbij. Het is fijn dat ik door goed te luisteren écht kan helpen.”

Houd overzicht

“Sinds kort maken we in de apotheek gebruik van Mijn Geneesmiddel in Beeld. Een handig overzicht met pictogrammen waarop patiënten en mantelzorgers makkelijk kunnen teruglezen waarvoor een medicijn is, wanneer het moet worden gebruikt en of het voor, tijdens of na het eten moet worden ingenomen. Dankzij de plaatjes is het ook toegankelijk voor laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond. Patiënten kunnen ernaar vragen bij de apotheek of we geven het mee.”

Mijn Geneesmiddel In Beeld

