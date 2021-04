Op déze manier bespaart Rosa €320,- per maand aan autokosten

Rijd je minder dan 10.000 km per jaar? Dan kan het flink schelen in de portemonnee om te kiezen voor een deelauto. Rosa Dammers (32) en haar man hebben sinds een paar jaar een abonnement op een deelauto en besparen zo’n €320,- per maand. Daarnaast is deze ‘groene gewoonte’ ook nog eens beter voor het klimaat.

Rosa: “We wonen en werken allebei in Den Bosch en gaan dus meestal op de fiets overal heen. Omdat een auto af en toe toch handig is, kozen we voor een deelauto. Dat is ook een stuk voordeliger dan een auto bezitten.”

Fietsen

“Ook past een deelauto goed bij onze idealen. Dankzij deelauto’s staan er minder auto’s in de stad, wat ik fijn vind voor het straatbeeld. En het is beter voor het milieu, want als we een eigen auto hadden, zouden we ‘m vast vaker gebruiken. Terwijl het nu juist zo fijn is om veel te fietsen.”

Autokosten besparen

“We betalen nu alleen voor wat we gebruiken. Als je een eigen auto hebt, betaal je – naast de aanschafkosten van de auto – zo €400,- per maand. Benzine, onderhoud, wegenbelasting, parkeervergunning; dat hoeven wij nu allemaal niet te betalen. De abonnementskosten van Greenwheels zijn €25,- per maand. Daarnaast betalen we voor de kilometers die we maken en voor de uren dat we de auto gebruiken. Gemiddeld is dat allemaal bij elkaar €80,- per maand. We zijn dus €320 goedkoper uit dan wanneer we een auto zouden bezitten.”



Er zijn al meer dan 64.000 deelauto’s en 730.000 autodelers in Nederland

Korte ritjes

“Omdat je bij Greenwheels ook betaalt voor de tijd dat je de auto leent, gebruiken we ‘m vooral voor korte ritjes. Als we een keer flink wat boodschappen willen doen, naar de vuilstort gaan of naar het tuincentrum, bijvoorbeeld. Als we een dagje naar het strand gaan, lenen we de auto van mijn moeder. Dat is natuurlijk nóg goedkoper. Hoewel, we brengen ‘m meestal terug met een volle tank hoor. Verder pakten we voor corona voor dagjes weg vaak de trein, dus hopelijk mogen we dat gauw weer doen. Ook beter voor het klimaat!”

Meer groene gewoontes van Rosa

Rosa heeft nog meer handige tips waarmee je gemakkelijk op het klimaat kunt letten en vaak ook nog voordeliger uit bent:

Afval scheiden : “Goed voor het klimaat. En zo houden we minder restafval over, wat in onze gemeente ook weer in de kosten scheelt.”

De stekkers van elektrische apparaten uit het stopcontact trekken : “Tot ergernis van mijn man Jan, haha. Maar we besparen er toch een paar tientjes per jaar mee.”

Stel je thermostaat in: “De verwarming gaat rond 20.00 uur automatisch uit. Voorheen vergat ik nog wel eens om ‘m uit te draaien, zonde!”

Ruil kleding: “Ik koop kleding vaak tweedehands of ruil het met mijn hippe moeder.”

Goed voor het klimaat én geld besparen

