Exclusieve cursus voor Libelle-lezeressen: leer bakken als Robèrt van Beckhoven

Samen met Meester Boulanger en Meester Pattissier Robèrt van Beckhoven en zijn team hebben we een bijzondere bakcursus voor Libelle-lezeressen samengesteld. Kom je ook?

Wil jij deze kerst ook weleens uitpakken met een spektakelstuk? Kom dan naar de bakcursus die Libelle samen met Robèrt van Beckhoven samenstelde en leer zelf drie feestelijke bakproducten bereiden:

een zoete Zweedse broodkrans

een gevulde speculaasstaaf

een bûche de Noël (een biscuitrol)

De cursus gaat in op zowel brood als patisserie en u leert ‘bakken vanuit de basis’, oftewel: met goede grondstoffen en aandacht voor de basistechnieken. Of je nu al een ervaren bakster bent of niet, iedereen steekt er wat van op!

Na de cursus ga je in ieder geval naar huis met drie zelfgebakken heerlijkheden, een presentje én heel veel bakkenis en -inspiratie.

De bakcursus

Exclusief voor Libelle lezeressen € 89,- per persoon.

Wanneer: de cursus wordt op verschillende dagen in november gegeven. De eerste cursusdag is op vrijdag 1 november.

Opgeven: klik hier en kies voor de ochtend- of de middaggroep.

Het ochtendprogramma: 09.30 – 13.30 uur (incl. ontvangst met koffie, thee en lekkers uit de bakkerij en een heerlijke lunch).

Het middagprogramma: 12.30 – 16.30 uur (incl. lunch en een afsluitende borrel).

Locatie: Almijstraat 14 in Oisterwijk

Geef je hier direct op voor de ochtend- of middaggroep.

*Cursusdagen gaan door bij voldoende inschrijvingen. Bij onvoldoende inschrijvingen zal gekeken worden naar het uitwijken naar een andere dag. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geld gerestitueerd worden.

*Annulering is uitsluitend mogelijk bij overmacht (extreem weer, treinstakingen). Bij ziekte of andere persoonlijke omstandigheden is er de mogelijkheid om iemand anders te laten deelnemen. Geld wordt niet gerestitueerd.

*Cursussen worden gegeven door het cursusteam van docenten en gastvrouwen. Robèrt is waar mogelijk bij elke groep (even) aanwezig, maar dit kan i.v.m. tv-opnames niet gegarandeerd worden.