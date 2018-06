Bastiaan verkent een van de mooiste eilanden van la bella Italia

Ontelbaar veel kleine baaitjes, eindeloze wijngaarden en prachtige kerken en basilieken in een schilderachtig landschap: op Sardinië beleef je het echte Italië gevoel. En dat op slechts twee uur vliegen van Nederland.

Libelle met Corendon

Sardinië is na Sicilië het grootste eiland van de Middellandse Zee en er is ontzettend veel te doen én te zien. Wij tippen een aantal hoogtepunten.

Castelsardo

Een fijn plaatsje om te verblijven is het middeleeuwse Castelsardo. Het bestaat uit vele gekleurde huisjes en ligt op een vulkanische rots aan zee. Prachtig uitzicht gegarandeerd! Sla hier het museum voor weefkunst in Castello Bellavista niet over, dit is een van de meest bezochte musea van Sardinië. Vanaf het terras heb je een schitterend uitzicht over de baai en met helder weer zie je in de verte de bergen van Corsica liggen.

De grotten van Neptunus

Een boottocht mag niet ontbreken op je vakantie naar Sardinië. Zet dan ook gelijk een bezoekje aan de Grotta di Nettuno (grotten van Neptunes) op de planning. Deze indrukwekkende druipsteengrotten zijn per boot óf met een steile trap (wel even 654 treden aftikken) te bereiken en er is ook een ondergronds meer. De grotten zijn alleen te bezoeken als de zee rustig is.

Capo Testa

Ook een auto huren is een echte aanrader op Sardinië. Onderweg geniet je van prachtige uitzichten over het Italiaanse landschap. Rijd naar het noorden, want hier vind je schiereiland Capo Testa. Met indrukwekkende rotsen, kleine baaitjes en een helderblauwe zee. Aan het eind van de middag of in de vroege avond geniet je hier van een romantische zonsondergang.

Verblijf

Bastiaan verbleef in het Bajaloglia Resort, de ideale uitvalsbasis om even helemaal op te laden. Dit 4-sterrenplus boutiquehotel is tegen een heuvel aangebouwd en omringd door groene valleien. Het ligt 850 meter van het openbare strand en 1,5 kilometer van Castelsardo. Je boekt deze reis al vanaf 899 euro per persoon inclusief retourvlucht, transfer en verblijf op basis van logies en ontbijt.

Als je liever in de stad zit tipt Bastiaan Hotel Pedraladda, op loopafstand van Castelsardo. Dit all inclusive 4-sterrenresort ligt op een mooie locatie direct aan zee en boek je al vanaf 329 euro per persoon. Een resort aan de andere kant van de stad is het Castelsardo Resort Village. Een 4-sterrenresort dat van alle gemakken is voorzien en uitzicht heeft op een prachtige baai. Een achtdaagse vakantie naar dit resort kost 329 euro per persoon.