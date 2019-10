Zó belangrijk is een blije en gezonde buik

Onze darmen doen meer dan eten verteren en omzetten in energie en bouwstoffen voor het lichaam. Ze zijn ook belangrijk voor ons immuunsysteem én zouden invloed hebben op ons brein en onze gevoelens.

Er leven 150 bacteriesoorten in de darmen. Welke soorten dat zijn, verschilt sterk per persoon. De darmflora is daardoor net zo uniek als onze vingerafdruk.

Immuunsysteem

Via de darmen komen veel stoffen ons lichaam binnen: goede én slechte bacteriën. Een belangrijk deel van ons afweersysteem zit in de darmen. Door een goede darmgezondheid verbetert ook ons immuunsysteem. De groei van goede bacteriën zorgt ervoor dat slechte bacteriën minder sterk kunnen groeien. Hierdoor ontstaat dus een nieuwe balans tussen de bacteriën.

70% van ons afweersysteem bevindt zich in de darmen

2e brein

Verschillende onderzoeksresultaten laten zien dat stofjes die in de darmen worden geproduceerd de hersenen kunnen beïnvloeden. In de darmen bevindt zich een soort 2e brein, dat met het echte brein communiceert, onderzocht dokter Michael Mosley. Daaruit zou kunnen blijken dat het veranderen van de bacteriesoorten in de darmen invloed zou kunnen hebben op de mentale gezondheid.

Een gezonde darmflora

Gezond eten, 2 liter water per dag drinken en voldoende bewegen: stuk voor stuk belangrijk voor een gezonde darmflora. Ook deze tips kunnen helpen:

Eet voldoende vezels, die zijn belangrijk voor een gezonde spijsvertering en daarmee een gezonde buik. Varieer met groente, fruit, volkoren granen, aardappelen in schil, noten en peulvuchten.

Eet gefermenteerde producten als zuurkool, gefermenteerde groentesappen, natuurdesembrood en karnemelk. Ze bevatten goede bacteriën die helpen bij de spijsvertering.

De darmen zijn gebaat bij een regelmatig voedingspatroon. Probeer elke dag op vaste tijden te ontbijten, lunchen en dineren.

Vermijd stress, want hierdoor kan onrust in de buik worden veroorzaakt. Ga lekker sporten, probeer voldoende te ontspannen en zorg voor voldoende rust.

Ook voldoende slaap is belangrijk voor een goede gezondheid. De meeste mensen hebben behoefte aan zo’n 7 à 8 uur slaap per nacht.

