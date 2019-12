Zó belangrijk zijn sterke wachtwoorden + 7 handige tips

Voor internetcriminelen is het tegenwoordig een fluitje van een cent om een simpel wachtwoord te kraken. Om online diefstal en fraude te voorkomen, is het dus belangrijk om wat extra aandacht aan je wachtwoorden te besteden.

Libelle in samenwerking met de Rijksoverheid

Internetcriminelen proberen op steeds slimmere manieren toegang te krijgen tot je accounts. Sterke wachtwoorden zijn hierin je eerste verdediging. Gebruik daarom voor elk account afzonderlijk een ander wachtwoord. Mocht iemand je ene wachtwoord kraken, dan ben je niet de pineut voor al je accounts.

De populairste wachtwoorden

Wereldwijd is het meestgebruikte wachtwoord nog altijd ‘123456’. In Nederland blijken veel mensen inspiratie op te doen uit hun favoriete voetbalclub, want ‘Ajax’ en ‘Feyenoord’ zijn populair. Ze staan op plek 15 en 30 in een overzicht van 2019 dat is vrijgegeven door Het Financieele Dagblad en uit een analyse van website Scattered Secrets komt. De wachtwoorden qwerty, welkom, password, welkom01 en variaties op ‘123456789’ staan allemaal in de top 10. Komen deze je net iets te bekend voor? Of gebruik je korte of veel dezelfde wachtwoorden? Hoog tijd om aan de slag te gaan met iets originelers én sterkers.

Tips om sterke wachtwoorden te maken:

Hoe langer je wachtwoord, hoe sterker het is. Zorg ervoor dat je wachtwoord uit minimaal 12 tekens bestaat. Gebruik ook cijfers en speciale tekens, zoals ! $ & @ %. Zorg dat je kleine letters en hoofdletters gebruikt. Gebruik een wachtwoordzin, die zijn makkelijker te onthouden, je kunt er letters én tekens in kwijt en ze zijn ook nog eens lang. Bijvoorbeeld ‘IkHeb1HondEn2Katten!‘ of ‘WieWoontErOpNR20?‘. Gebruik een wachtwoordmanager om je wachtwoorden te onthouden. Deze kunnen ook zelf wachtwoorden voor je genereren en je kunt een account voor het hele gezin maken. Een andere optie is om je wachtwoorden in een boekje te schrijven. Om jezelf nog beter te beschermen, kun je soms ook kiezen voor tweestapsverificatie of vingerafdrukbeveiliging (via je smartphone). Bij tweestapsverificatie voeg je naast een wachtwoord een extra check toe, bijvoorbeeld doordat je ook een code moet invoeren die je ontvangt in een sms. En check hier hoe sterk jouw wachtwoord is.

Eerst checken, dan klikken

Een e-mail, tekstbericht of betaalverzoek met een foute link erin is een veelgebruikte manier om je gegevens te achterhalen of je over te halen om geld over te maken. Dit heet phishing. Met die gegevens, zoals wachtwoorden of toegangscodes, kunnen internetcriminelen je veel geld afhandig maken. Het is dus belangrijk om alert te zijn. Als je phishing kunt herkennen, en niet op linkjes en bijlagen klikt, snijd je internetcriminelen flink de pas af. Hier lees je er meer over.