Is beleggen iets voor jou? 6 tips om aan de slag te gaan

De spaarrente staat nu zo laag, dat beleggen aantrekkelijk kan zijn. Maar is dat wel wat voor jou? En hoe begin je dan?

Libelle samen met Aegon

Met deze tips kun je de juiste afweging maken en kom je goed beslagen ten ijs.

1. Wat kun je missen?

Rendement maken op je geld is aantrekkelijk. Zeker nu je zo weinig rente over je spaargeld krijgt. Maar beleggen doe je écht alleen met geld dat je voor langere tijd kunt missen. Hou altijd genoeg geld beschikbaar voor als het leven anders loopt dan je hoopt of denkt. Het kán gebeuren dat je auto én de koelkast tegelijk kapot gaan. Op de website van het Nibud kun je de Bufferberekenaar invullen die uitrekent hoeveel spaargeld je in jouw situatie idealiter op je spaarrekening zou hebben willen staan.

2. Voor de langere termijn

Heb je het geld binnen 5 jaar nodig, dan is gewoon sparen misschien een betere optie. Kun je het geld wél een langere tijd missen? Dan kan beleggen een optie zijn. Let wel op: beleggen doe je voor de langere termijn.

3. Zelfstandig of beheerd?

Ga je zelf beleggen of laat je het doen? Weet je precies wat de verschillen zijn tussen allerlei soorten beleggingen? Snap je hoe de beurs werkt? En volg je het beursnieuws op de voet? Dan kun je overwegen om zelfstandig te gaan beleggen. Heb je daar allemaal geen zin in of tijd voor? Dan kun je óók kiezen voor een expert die jouw geld voor je belegt. ‘Beheerd beleggen’ heet dat en de experts van Aegon kunnen dat bijvoorbeeld voor je doen. Zo heb jij tijd voor andere dingen. Aan beheerd beleggen zijn kosten en risico’s verbonden.

4. Bepaal je doel

De studie van je kinderen? Een bedrag om af te lossen op de hypotheek? Wil je extra pensioen opbouwen? Met een doel voor ogen ben je meer gemotiveerd om in te blijven leggen. Iedere euro die je inlegt brengt je dichterbij het bereiken van je doel.

5. Wanneer begin je met beleggen?

Een vraag die veel startende beleggers zich stellen. Is het een goed moment wanneer de beurs hoog staat? Of moet je juist wachten tot deze laag staat? Als je voor de langere termijn belegt maakt het niet zoveel uit hoe de beurs erbij staat wanneer je begint. Je gaat in de komende jaren goede tijden en minder goede tijden meemaken. Als je periodiek – bijvoorbeeld elke maand – geld inlegt, koop je dus soms gunstig en soms minder gunstig beleggingen aan.

6. Hoeveel wil je inleggen?

Dat hangt van meerdere factoren af. Wat is je doel? Hoeveel tijd heb je nog voordat je dat doel wilt behalen? Maar vooral: hoeveel kun je maandelijks missen? Maak eens een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Wat blijft er over? Kun je nog wat uitgaven schrappen en zo meer geld overhouden? Je kunt ook kiezen voor een combinatie van sparen en beleggen. Bepaal hoeveel spaargeld je nodig hebt voor onvoorziene uitgaven of in geval van tegenslag, en houd dit achter de hand als buffer. Als er dan nog wat overblijft, kun je dat geld gebruiken om te beleggen en (hopelijk) te laten groeien voor de langere termijn.

Later komt sneller dan je denkt

De tijd vliegt. ‘Later’ komt sneller dan je denkt. Regel daarom nú je geldzaken voor later en denk daarbij ook eens aan beleggen, zoals Beheerd Beleggen van Aegon. Hier kom je er met een simpele test binnen 1 minuut achter of dit iets voor jou is. En past het nog niet bij jou? Dan geeft Aegon je handige financiële tips en informatie.

Goed om te weten: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van je beleggingen kan schommelen. Je kunt (een deel van) je inleg kwijtraken. Beleg dan ook alleen met geld dat je een langere tijd niet nodig hebt. Alle informatie hierboven is informatief en is niet bedoeld als individueel advies.