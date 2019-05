Benieuwd naar het leven op de boerderij? Dan mag je dít niet missen

Binnenkort openen 69 boerenfamilies hun staldeuren voor publiek en kun je een kijkje nemen op de boerderij. Leuk én leerzaam voor jong en oud.

Libelle samen met Campina

Dus spring op de fiets voor een heerlijk dagje eropuit, want er is bijna altijd wel een boerderij in de buurt die meedoet.

Leerzame spelletjes

Op vrijdag 31 mei (de dag na Hemelvaart) en maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) vinden de Campina Open Boerderijdagen weer plaats. De boeren laten aan de hand van leuke spelactiviteiten zien hoe melk van grazende koeien in de wei terechtkomt in het glas thuis op tafel. Het wordt een heerlijk dagje buiten en er zijn allerlei spelletjes voor de (klein)kinderen te doen, zoals:

Melkwegrace : leg een uitdagend parcours af over tractorbanden, strobalen en nog meer avontuurlijke boerderij-obstakels. Tijdens het parcours leer je hoe melk van de boerderij op de eettafel belandt.

: leg een uitdagend parcours af over tractorbanden, strobalen en nog meer avontuurlijke boerderij-obstakels. Tijdens het parcours leer je hoe melk van de boerderij op de eettafel belandt. Blind proeven : test of jij de smaken van verschillende zuivelproducten kunt onderscheiden?

: test of jij de smaken van verschillende zuivelproducten kunt onderscheiden? Voor de koe : wat denk jij dat een koe eet? Voer de koe in dit spel met het juiste voedsel.

: wat denk jij dat een koe eet? Voer de koe in dit spel met het juiste voedsel. Levensgroot memory: leer door middel van een levensgroot memoryspel welke producten allemaal van melk gemaakt worden.

Meld je aan

Ga jij ook? Voor de boeren is het handig om te weten hoeveel bezoekers ze ongeveer kunnen verwachten. Hier kun je laten weten naar welke boerderij jij wilt gaan.

Goed boeren met Campina

Naast koeien in de wei horen ook vogels, vlinders, planten en bijen bij het boeren buitenleven in Nederland, maar is het je weleens opgevallen dat er steeds minder van zijn? Tijd om de natuur een handje te helpen. De boeren van Campina kunnen dat als geen ander, want hun weilanden beslaan een groot deel van Nederland. Daarom besteden steeds meer Campina-boeren extra aandacht aan koe, natuur en klimaat. De Campina-producten van deze boeren zijn te herkennen aan het PlanetProof-logo. Door PlanetProof-melk te kopen, steun je heel gemakkelijk de duurzame initiatieven van deze boeren én de natuur.