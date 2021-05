Diana Aben (49) heeft de ‘groene gewoonte’ om voornamelijk Nederlandse seizoensgroente en -fruit te kopen. Dat blijkt afwisselender te zijn dan gedacht én ze bespaart er ook nog eens geld mee.

Door het jaar heen schommelen de prijzen van groente en fruit nogal: een bakje aardbeien is in de winter een stuk duurder dan in de zomer. Én het kost meer CO2-uitstoot om dat bakje hier in de supermarkt te krijgen. Diana: “Ik vind het geen fijn idee dat sommige etenswaren een lange vliegreis moeten maken of in een verwarmde kas groeien, terwijl er zoveel lekkere groenten in Nederland buiten de verwarmde kas groeien. Daarom kies ik voor seizoensgroente en -fruit uit eigen land. Dat is ook nog eens voordeliger.”

Wat groeit wanneer

“Ik weet inmiddels precies wat wanneer groeit, dus groente en fruit uit het seizoen kopen gaat nu automatisch. Zo groeien in Nederland in de winter vooral wortelen, spruitjes en boerenkool. Ook is het in deze tijd van het jaar slim om te kiezen voor bewaargroenten, zoals pompoenen, witte, groene en rode kolen en knolselderij. Nu in het voorjaar is er weer heerlijke verse kleurige snijbiet of jonge sla uit de koude kas.”

Afwisselende recepten

“Koken met Nederlandse seizoensgroenten hoeft ook helemaal niet eentonig of ingewikkeld te zijn. Knolselderij lijkt bijvoorbeeld een beetje saai, maar is heel lekker in schijfjes met olie en kruiden uit de oven. Dan nog wat plakken kaas erover: lekker zoet en hartig tegelijkertijd! Rode kool is weer lekker met rozijnen, kaneel en appel. En als ik wel de tijd en zin heb om lang in de keuken te staan, kijk ik in mijn kookboek van Ottolenghi voor extra inspiratie.”



Diana: “In Nederland groeien zoveel lekkere groenten.”

Groente uit het seizoen

“Ik koop seizoensgroenten en -fruitsoorten in de supermarkt en ik heb een groente-abonnement bij een moestuin in Haarlem. Ik betaal dan één keer per jaar een vast bedrag en mag iedere week verse groente komen plukken. Laatst had ik raapstelen geoogst en daar stamppot van gemaakt. Het is zo leuk om te zien hoe groenten eigenlijk groeien, ook voor kinderen! Toen mijn dochter nog klein was, vond ze het een heel avontuur om mee te gaan oogsten.”

Meer groene gewoontes van Diana

Diana heeft nog meer handige tips waarmee je gemakkelijk op het klimaat kunt letten en vaak ook nog voordelig uit bent:

Koop houdbare groenten en fruit: “Zoals zuurkool en bonen uit blik. Daar bespaar ik geld mee, want versproducten zijn beperkt houdbaar en dan komt het weleens voor dat ik het moet weggooien. In blik blijft iets een jaar goed.”

“Zoals zuurkool en bonen uit blik. Daar bespaar ik geld mee, want versproducten zijn beperkt houdbaar en dan komt het weleens voor dat ik het moet weggooien. In blik blijft iets een jaar goed.” Zet een frambozenstruik in je tuin: “Die hoef je maar één keer per jaar te snoeien en hij doet het makkelijk in de tuin. Heerlijk om verse frambozen zo van de struik te eten.”

“Die hoef je maar één keer per jaar te snoeien en hij doet het makkelijk in de tuin. Heerlijk om verse frambozen zo van de struik te eten.” Koop eens een verspakket in de supermarkt: “Er zit precies in wat je nodig hebt en meestal bevatten die seizoensgroenten. En ze zijn vaak nog goedkoper ook.”

Goed voor het klimaat én de portemonnee

Iedereen kan wel iets doen voor het verbeteren van het klimaat. Veel kleine stappen kunnen samen een groot verschil maken. Ook tijdens het boodschappen doen kun je een duurzame keuze maken die beter is voor het klimaat.