Een betere stoelgang begint bij deze 6 tips

Obstipatie, constipatie, verstopping: allemaal woorden om aan te geven dat je niet of moeilijk naar het toilet kunt. En dat is bepaald geen pretje. Deze tips helpen je bij de gang naar het kleinste kamertje.

Libelle samen met Teva

Zo werkt de spijsvertering

Je spijsvertering is een ingewikkelde zaak. Simpel gesteld: het voedsel dat we eten, gaat via je slokdarm en maag naar je dunne darm, waar voedingsstoffen van restmateriaal worden gescheiden. In de dikke darm worden vervolgens de laatste restjes ingedikt tot een soepele brei, die je lichaam dankzij de endeldarm verlaat. Dat gaat helaas niet altijd vanzelf; bijna de helft van de Nederlanders ervaart weleens problemen met de stoelgang. Dit kan helpen in de strijd tegen verstopping:

Begin je dag goed

Sla het ontbijt niet over. Daarmee krijgen je darmen het seintje dat de dag is begonnen.

Aandrang?

Ga meteen naar het toilet. Neem je tijd, maar blijf niet te lang zitten. Dat kan ervoor zorgen dat je bekkenbodemspieren te veel verslappen, waardoor aambeien de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Drink genoeg

Drink elke dag minimaal anderhalf tot twee liter (zes tot acht glazen) water of andere dranken zonder toegevoegde suikers of alcohol. Moeite om aan die hoeveelheid te komen? Zet de wekker en drink op een vast moment, ga voor vochtrijke groente en fruit (komkommer of watermeloen) of geef je water een smaakje met schijfjes fruit en kruiden (lekker: aardbei en munt).

Ga voor vezels

Eet volkoren producten (beter bruin- dan witbrood bijvoorbeeld), genoeg fruit en groente (peulvruchten zitten bomvol vezels) of voeg zemelen toe aan je yoghurt.

Beweeg elke dag een halfuur tot een uur

Dat zet je darmen letterlijk aan tot bewegen, waardoor je ontlasting soepeler blijft. Lekker stevig wandelen en fietsen dus of op naar de sportschool.

Voorkom verstopping

De bovenstaande leefregels zijn een goede eerste stap. Maar soms is er meer nodig. Metamucil helpt bij langdurige of steeds terugkerende verstopping. Het bevat 100% natuurlijke vezels en is verkrijgbaar in twee smaken (citroen of sinaasappel), is makkelijk in te nemen en is suiker- en glutenvrij, en zoutarm. Je kunt het ook voor langere tijd gebruiken in overleg met een arts en mits je het gebruikt volgens de bijsluiter.



