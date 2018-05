Verrassend: bier-kaassoep met lente-uitjes en spek

Libelle met Maaslander

Bier-kaassoep met lente-uitjes en spek

VOOR 4 – 6 PERSONEN:

• 4 – 6 Italiaanse bollen

• 2 uien, gesnipperd

• 1 stengel bleekselderij, in stukjes

• 25 g boter

• paar takjes tijm + extra om te garneren

• 3 cm verse gember, geraspt

• 1 flesje witbier (250 ml)

• 1 kippenbouillontablet

• 125 g gerookte spekblokjes

• 150 g Maaslander jong belegen kaas

• 2 bosuitjes, in ringetjes

• staafmixer

Snijd een kapje van de Italiaanse bollen. Maak rondom een inkeping 1 cm van de rand. Hol de bol uit tot 1 cm van de onderkant. Snijd het broodkruim fijn. Verwarm de oven voor op 180 °C. Fruit de uien en bleekselderij 5 min. Voeg het broodkruim toe. Ris de blaadjes van de takjes tijm en roer met de gember door de groenten. Voeg 700 ml water, het bier en het bouillontablet toe. Laat 10 min. zachtjes koken en pureer met een staafmixer. Bak de bollen in 10 min. in de oven, voeg de ‘deksels’ na 5 min. toe. Bak de spekjes en rasp de Maaslander en roer de kaas en bosui erdoor. Giet de soep in de bollen en garneer met wat tijmblaadjes.

Bereiden: 30 minuten

Tip: Je kunt de soep ook serveren in kommen in plaats van uitgeholde Italiaanse bollen. Gebruik dan 3 fijngesneden oude boterhammen om de soep te binden.