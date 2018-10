Binnenkijken bij... Libelle's hoofdredacteur Hilmar Mulder

Als hoofdredacteur van Libelle leest ze natuurlijk stapels tijdschriften. En waar kan dat nu beter dan in haar favoriete relaxstoel in de woonkamer? Hilmar: “Kopje koffie erbij en lekker bladeren, dat is voor mij ultiem ontspannen.”

Libelle samen met Prominent

Hilmar woont met haar man, twee zoons en hond Jimi in Amsterdam. Haar woonstijl valt niet in één term te vatten. “Ik ben niet bang om verschillende stijlen in mijn interieur te combineren, ben gek op contrasten en experimenteer graag met kleur. Mijn stijl is denk ik het beste te omschrijven als een eclectische mix.”

Familiestukken

Een persoonlijke sfeer is voor Hilmar erg belangrijk. “Ons interieur geeft echt weer wie wij zijn. Deze mix tref je nergens anders aan. Een huis is pas een thuis als er

spullen staan die een verhaal vertellen. Zo zijn de glazen spijkervaasjes van mijn oma geweest en koester ik mooie herinneringen aan de biedermeier kast die ooit bij

mijn schoonvader stond… Het zijn spullen met een achtergrondverhaal en dat geeft ze een meerwaarde. Het leukste aan mijn huis? De mensen die erin wonen! Zonder mijn man met zijn enorme cd-collectie, mijn jongens en onze hond is er niks aan.”

Inspiratie

Met een creatieve redactie die helemaal op de hoogte is van de laatste woontrends, is het niet zo gek dat Hilmar zich laat inspireren door haar eigen collega’s. “De redacteuren en stylistes van Libelle weten alles over de komende woontrends en het laatste nieuws op het gebied van kleuren, meubels, verlichting, planten en ga zo maar door. Dankzij hen ben ik óók goed op de hoogte. Ook onze eigen special Libelle Living is zó inspirerend.” Met haar creatieve team bezoekt ze jaarlijks Salone del Mobile, ’s werelds bekendste designbeurs in Milaan. “Het is een voorrecht dat ik op de mooiste plekken kom om inspiratie op te doen. Ook voor thuis. In Parijs en Londen scoorde ik laatst snel nog wat kussens voor op de bank. En pasgeleden schilderden we de muur in de woonkamer diep donkerbruin. De muren in de slaapkamer werden aubergine, maar dat kan volgend jaar zomaar weer een andere kleur zijn!”

Libelle stoel

“De Libelle Stoel die we samen met Prominent hebben ontworpen is de perfecte stoel om urenlang in te lezen, relaxen of muziek te luisteren. Hij zit fantastisch en is ontzettend comfortabel. Dat vindt Jimi trouwens ook, haha!”

De Libelle Stoel is er in vijf prachtige kleuren, waaronder donkergrijs, licht- en donkerroze. Kies uit drie rugleuningen en drie soorten pootjes en onderstellen en stel zo die favoriete stoel samen. Gewoon een kwestie van mixen en matchen tot-ie perfect is! De stoel is verkrijgbaar vanaf € 990,-.

Prominent, dé zitspecialist van Nederland, bewijst dat comfort en design prima samengaan. Voor alle stoelen en banken gaat Prominent voor een optimale balans

tussen comfort, design en vakmanschap. Met Prominent wordt elke gewone dag een speciale dag. prominent.nu