We zijn er dagelijks van afhankelijk om de wereld om ons heen te kunnen zien: onze ogen. Maar hoeveel weten we er eigenlijk over? Deze bizarre en grappige feitjes ken je vast nog niet.

Libelle samen met Specsavers

Wist je dat…

je gemiddeld 20.000 keer per dag met je ogen knippert?

mensen met lichte ogen vaker knipperen dan mensen met donkere ogen? Dit komt waarschijnlijk doordat ze sneller last hebben van droge ogen.

niemand met open ogen kan niezen? Het is wél een fabeltje dat je ogen eruit kunnen poppen als je ze probeert open te houden tijdens het niezen.

iedereen bij de geboorte kleurenblind is? Na vier maanden ontwikkelen baby’s het vermogen om kleuren te onderscheiden.

een pasgeboren baby maar tot een afstand van 38cm kan zien? Precies genoeg om zijn moeder te onderscheiden tijdens het knuffelen.

het zicht pas vanaf het tiende levensjaar helemaal ontwikkeld is?

goed werkende ogen ongeveer een miljoen kleuren kunnen onderscheiden?

meer mannen dan vrouwen kleurenblind zijn? 1 op de 12 mannen is kleurenblind, tegenover slechts 1 op de 250 vrouwen. In totaal is 8% van de mannelijke wereldbevolking kleurenblind. Niet te snel oordelen dus, als je weer eens een man in een rare kleurencombinatie ziet lopen. 😉

