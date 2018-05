Bolletje is jarig en trakteert op 150 overnachtingen

Wie is er niet opgegroeid met Bolletje? Bolletje staat namelijk al 150 jaar op de Nederlandse ontbijttafel.

Het begint allemaal in 1867. Albertus Antonius ter Beek koopt voor zijn zoon een bakkerij met winkel in Almelo waar beschuit wordt verkocht. In de loop der jaren is dit assortiment steeds verder uitgebreid met natuurlijke, voedzame en lekkere ontbijtoplossingen voor iedereen. Van beschuit, waar het dus allemaal mee begon, tot verschillende varianten knäckebröd en van diverse soorten crackers tot de nieuwste ontwikkeling: Krokante Ontbijtgranen. Bolletje ontbreekt op geen enkele ontbijttafel!



Wie jarig is, trakteert! Omdat Bolletje al 150 jaar heerlijke en voedzame ontbijtjes maakt, trakteren ze op 150 onvergetelijke overnachtingen met ontbijt op een locatie naar keuze. Maak kans op deze overnachting voor twee personen in de Bed&Bolletje camper op droomplek naar keuze in Nederland. Uiteraard met een uitgebreid Bolletje-ontbijt! Wat te doen? Vertel ons op welke bijzondere, leuke of mooie locatie in Nederland je een nachtje in de camper wilt doorbrengen! Ga snel naar bolletje.nl/150jaar en geef je op.

Voor Bolletje Krokante Ontbijtgranen Hazelnoten & Amandelen worden granen als haver, tarwe en rogge goudbruin gebakken in de oven. Hieraan wordt alleen een beetje dadel en gerstemout toegevoegd om ze heerlijk knapperig te maken. De Ontbijtgranen bevatten daardoor ruim 50% minder suiker dan het gemiddelde suikergehalte van vergelijkbare krokante muesli’s. Geen suikerbom dus, maar wel boordevol vezels en daardoor lekker voedzaam.