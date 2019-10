Ingrid (50) heeft borstimplantaten die nu uit veiligheid niet meer worden geplaatst

17 jaar geleden liet Ingrid (50) haar borsten vergroten. Inmiddels wordt het type borstimplantaten dat zij heeft niet meer gebruikt. De kans op een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker is namelijk groter bij vrouwen met deze implantaten.

Gebleken is dat ALCL, een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker, bij vrouwen met siliconen borstimplantaten vaker voorkomt dan bij vrouwen zonder borstimplantaten. Onderzoek wijst uit dat vrouwen met een borstimplantaat 400 keer verhoogd risico hebben op het krijgen van ALCL. Omdat de ziekte zo zeldzaam is, is de kans op het krijgen van ALCL voor hen nog steeds erg klein, slechts 0,014%. Voor vrouwen zonder implantaat is de kans nog veel kleiner: 0,00003%.

Borstvergroting

Als ALCL bij een borstimplantaat ontstaat, heet dit ‘borstimplantaat gerelateerde ALCL’, oftewel: BIA-ALCL. Ongeveer 70% van de Nederlandse vrouwen met BIA-ALCL had Biocell-implantaten van de firma Allergan. Ook Ingrid (50) heeft borstimplantaten van dit merk. “Ik was altijd heel blij met mijn borsten, maar na mijn eerste zwangerschap was er weinig van over. Daarom koos ik vrij snel voor een borstvergroting, zonder dat ik mij er echt in had verdiept. Maar je hoorde toentertijd niks over eventuele risico’s.”

Merk opgevraagd

“Mijn vriendin Annika is plastisch chirurg en wees mij een paar jaar geleden op het nieuws over ALCL bij vrouwen met borstimplantaten. Ze vroeg welk merk ik had, maar ik had geen idee. Dat heb ik toen meteen opgevraagd bij de kliniek en ze bleken van Allergan te zijn. De medewerker vertelde dat ik me geen zorgde hoefde te maken zolang ik geen klachten heb. Dat stelde mij wel gerust. Ik word jaarlijks uitgebreid onderzocht omdat ik het borstkankergen heb, dus mocht er iets aan de hand zijn, dan komt dat daar ook wel uit denk ik. Een half jaar geleden dacht ik een bobbeltje te voelen, maar Annika heeft me toen thuis even gecheckt en kon mij geruststellen dat het niks bijzonders was.”

Zo’n 30.000 vrouwen in Nederland hebben een Biocell borstimplantaat van de firma Allergan

Wat als je borstimplantaten hebt?

Neem dan de volgende drie stappen:

Check net als Ingrid welk merk borstimplantaten je hebt. Dit staat op het kaartje met implantaatgegevens dat je na de behandeling van je plastisch chirurg hebt ontvangen. Ben je dit kaartje kwijt? Neem dan contact op met je plastisch chirurg of de kliniek waar je bent behandeld. Zij kunnen in het patiëntendossier de implantaatgegevens bekijken. Controleer de borsten op de symptomen: knobbeltjes en (pijnlijke) vochtophopingen (te herkennen aan bijvoorbeeld een zwelling). Vrouwen met een borstimplantaat moeten altijd alert zijn op deze signalen, ook als het implantaat van een ander merk is. Als je één of meerdere van deze klachten hebt, maak dan meteen een afspraak met de huisarts of plastisch chirurg.

Vervangen of niet

Ingrid: “Ik vind het een fijn idee dat ik nu weet wát er in mijn lichaam zit. Toen ik mijn borsten liet vergroten, was ik daar helemaal niet mee bezig. En dat terwijl veel mensen in mijn familie in de gezondheidszorg werken. Ik ben nog steeds heel blij dat ik toentertijd voor borstimplantaten heb gekozen. Omdat ze er inmiddels zo’n 17 jaar inzitten, ben ik wel bezig met de vraag of ik ze moet laten vervangen. Dat wordt na 10 à 15 jaar geadviseerd door sommige artsen, maar er is geen eenduidig advies. Ik heb nergens last van en áls ik ze laat vervangen, waar kies ik dan voor? Daar ben ik dus nog niet over uit.

Ervaar je problemen met een borstimplantaat?

Meld deze danbij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Kijk voor meer informatie ook op borstkanker.nl.