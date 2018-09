Zó vind je de broek die perfect bij jouw figuur past

De perfecte broek is dé basis van je garderobe. Maar er eentje vinden kan een flinke klus zijn. Te lang, te kort, te wijd bij de taille of juist weer te strak bij de heupen of kuiten.

Libelle samen met Miss Etam

Een vrouw past gemiddeld vijftien broeken, voordat ze er een vindt die helemaal goed zit. Met deze tips vind je het perfecte model voor jouw figuur.

Neem de tijd

Wanneer je in alle haast een nieuwe broek probeert te vinden, is de kans groot dat je onverrichte zaken weer thuiskomt. Of met een model waar je eigenlijk helemaal niet zo blij mee bent. Een goede broek moet nu eenmaal aan een aantal factoren voldoen, dus neem de tijd om verschillende modellen en maten te proberen.

Durf iets nieuws te proberen

Ben je vergroeid met je skinny jeans of draag je altijd een pantalon? Probeer ook eens een ander model. Een jeans met een hoge taille bijvoorbeeld. Deze zit niet alleen lekker, maar zorgt ook voor een extra lang silhouet. Een stoere coated broek is nu ook hartstikke hip: perfect als je nét even iets anders wilt en overal mee te combineren. En nieuw op de modemarkt zijn jeans die jouw figuur ‘shapen’. Door strategisch geplaatste stiksels of een verstevigde taille, wordt jouw figuur gecorrigeerd daar waar nodig.

Ontdek jouw shape

Iedereen is uniek. Niet alleen qua stijl, maar ook zeker qua figuur. Daarom heeft Miss Etam een handige test ontwikkeld waarmee je erachter komt welk figuur je hebt én welke broek het best bij je figuur en wensen past. Ontdek hier jouw unieke shape en vind binnen no-time de broek die bij jou past.

Koop ‘m op z’n strakst

Ga je voor een jeans? Koop dan altijd de kleinste maat die je dicht kunt krijgen. Als je er eentje koopt die ‘normaal’ zit, heb je ‘m in no time uitgelopen en zal de broek alsnog te groot zijn. Zolang je de rits en knoop dichtkrijgt en er nog mee kunt lopen, heb je de juiste maat te pakken.

Pas Dagen bij Miss Etam

Het zijn de Pas Dagen bij Miss Etam. En dat betekent eindelijk die perfecte broek vinden die past bij jouw figuur én stijl. Er is ruime keuze uit de mooiste kleuren, pasvormen en modellen. En extra fijn: elke tweede broek shop je nu met 50% korting!