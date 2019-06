Nog een cadeautje nodig voor Vaderdag zondag? Hier wordt hij zeker blij van

Aanstaande zondag zetten we de liefste vaders van de wereld weer even éxtra in het zonnetje. Heb jij nog geen cadeautje in huis? Wij tippen een aantal dingen waar hij zeker blij van wordt.

Voor in de badkamer

We willen natuurlijk wel dat vaders er een beetje verzorgd bijloopt. Een goed scheerapparaat is daarom nooit een slecht idee. Met dit geavanceerde model van Philips kan hij zowel droog als nat scheren. Het speciale V-Trak-systeem brengt de haren in de juiste positie en laat zelfs platliggende haren niet achter. Of ga voor deze elektrische tandenborstel die direct begeleiding geeft tijdens het poetsen. Vindt elke vader die dol is op de laatste gadgets leuk.

Voor in de keuken

Begint jouw vader zijn dag altijd met een kopje koffie? Dan maak je hem zeker blij met de stijlvolle machine van Nespresso. Handig voor in de keuken, of op zijn bureau. Er zit meteen een melkopschuimer bij. Ook deze grill van Tefal is een topcadeau. Hij zet er in een handomdraai de lekkerste worstjes, spiesjes of tosti’s mee op tafel, dus het eerstvolgende etentje verzorgt hij.

Voor de tech-vaders

Met de draadloze SONOS speaker streamt je vader heel gemakkelijk muziek vanaf zijn smartphone of tablet. De speaker is vochtbestendig, dus hij kan hem met een gerust hart in de badkamer zetten om zo overal van zijn favoriete muziek te genieten. Zit hij nog weleens (stiekem) te gamen? Dan zal hij je oneindig dankbaar zijn als je hem een nieuwe Playstation cadeau doet, maar een leuk spel als Spider-Man kan natuurlijk ook.

