Caroline en Gemma hebben artrose en zijn nu zinnige zorggenoten

Met de Join2Move-app werkte Caroline twaalf weken aan haar artroseklachten. Met succes. Door specifieke oefeningen te doen, heeft ze minder pijn.

Libelle samen met VGZ

Caroline (55, links): “Door jarenlange intensieve zorg voor mijn man, zijn mijn gewrichten te zwaar belast. Vijf jaar geleden werd geconstateerd dat mijn heup versleten is en bleek ik artrose te hebben. Gelukkig kwam ik in aanmerking voor een kunstheup. Na een succesvolle operatie dacht ik dat daarmee de kous af was. Helaas kreeg ik daarna veel klachten aan mijn gewrichten. Het hielp al enorm dat ik gezonder ben gaan leven en behoorlijk ben afgevallen. Mijn fysiotherapeut wees me op de Join2Moveapp. Deze app biedt specifieke oefeningen voor mensen met artrose in de knie of heup, die ik gewoon thuis en in mijn eigen tempo kan doen. De app stuurt me reminders als het tijd is voor mijn oefeningen. Het werkt echt, mijn klachten zijn verminderd. Ik kan eindelijk weer wandelen zonder pijn.”

Gemma (53): “Ik ben dol op hardlopen, maar een paar weken geleden blokkeerde mijn knie tijdens mijn vaste rondje. Mijn knie werd direct dik en ik dacht nog: dat gaat vanzelf wel over, maar helaas bleek uit de MRI-scan dat ik artrose heb in mijn linkerknie. Ik loop nu bij de fysio en heb al gehoord over de Join2Move-app. Ik hoop dat mijn klachten verminderen door de oefeningen, want ik mis het hardlopen enorm.”

Caroline: “Ik kan eindelijk weer wandelen zonder pijn”

Caroline: “We hebben vandaag samen een aantal oefeningen gedaan en ik hoop dat ik Gemma heb geïnspireerd door te gaan, zodat ze binnenkort haar geliefde rondje weer kan hardlopen. Misschien ga ik wel mee!”

Zinnige Zorg

VGZ zet zich al jaren in voor initiatieven die de zorg beter maken. Join2Move is daar een voorbeeld van. Ontdek wat zinnige zorg voor jou kan betekenen op vgz.nl/zorggenoten.