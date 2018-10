Libelle’s traffic coördinator Caroline vertrok onlangs met vriendin Rosemarie richting het noorden van Limburg om een midweek in Center Parcs Limburgse Peel te verblijven. Ze genoten van de luxe van een VIP-cottage met sauna midden in de natuur.

Libelle samen met Center Parcs

Caroline: “Ik ben echt verrast hoe heerlijk het is om een midweek in een park te verblijven in plaats van een hotel. Je hebt alle ruimte en mogelijkheden om samen te zijn en leuke dingen te ondernemen. Het voelde echt als een complete vakantie.”

Quality time

Heb je ook zin gekregen om met je zus, vriendin of partner een (mid)week door te brengen? De parken van Center Parcs zijn uitermate geschikt voor een paar dagen quality time. Ze liggen namelijk op de meest prachtige locaties midden in de natuur. Perfect om de fiets te pakken en de omgeving lekker te verkennen. Elk park beschikt ook over een overdekt centrum met winkeltjes en restaurants en in tropisch zwembad Aqua Mundo trek je ’s ochtends vroeg in alle rust je eerste baantjes. Kijk hier voor meer informatie over de diverse locaties van Center Parcs.