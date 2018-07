Actrices Caroline de Bruijn (55) en Anouk Broersma (54) kwamen elkaar 29 jaar geleden op weg naar een casting tegen en werden vriendinnen. Dertig jaar vriendschap betekent ook samen ouder worden. Wat doen zij om zich gezond en fit te voelen na hun vijftigste?

Caroline: “Je wordt na je vijftigste niet ineens een andere diersoort.”

Anouk: “Ik zie wel in de spiegel dat er dingen veranderen, maar dat is allemaal een kwestie van acceptatie. Maar bij jou is er niet zo gek veel veranderd, hoor!”

Caroline: “Nou, in Goede Tijden, Slechte Tijden ben ik al oma! Maar serieus, ouder worden is best gek. Vooral het besef: later als ik groot ben, dat is nu!”

Anouk: “Ik kan me soms nogal gedragen alsof ik dertig ben. Dan word ik door mijn kinderen teruggefloten. ‘Mam, doe niet zo gek!’, zeggen ze dan.”

Caroline: “Ja, jij voelt je dezelfde persoon, maar de buitenwereld ziet het anders!”

Anouk: “Ouder worden betekent

ook meer tijd voor jezelf”

Beter in balans

Anouk: “Ik voel me beter in balans en ik ben milder geworden…”

Carline: (hard lachend) “Jij, mild?!”

Anouk: “Iets meer in balans, dan?”

Caroline: “Misschien een beetje. Vroeger was je rustelozer.”

Anouk: “Ik weet beter wat ik wil, durf keuzes te maken en mijn kwetsbaarheid te laten zien.”

Caroline: “Als ik naar je kijk, zie ik het gezicht van je moeder, een knappe vrouw, altijd piekfijn verzorgd.”

Anouk: “Zij leerde me hoe belangrijk het is om jezelf goed te verzorgen. Ik heb er na mijn vijftigste een gewoonte van gemaakt om eens in de acht weken naar de schoonheidsspecialiste te gaan.”

Genieten van het leven

Caroline: “Ben jij anders gaan eten?”

Anouk: “Ik begin de dag met een cappuccino en een banaan. Ik zorg voor een gezonde lunch en ’s avonds eet ik voldoende groenten. Dat is na mijn vijftigste niet veranderd. Wel merk ik na een avond stappen en gek doen, dat ik minder energie heb dan vroeger.”

Caroline: “Ik ben soms gevoelig voor trends als havervlokken met gojibessen en chiazaad. De zakken staan nog steeds zwaar over de datum in mijn keukenkastje! Ik wil alles proberen, maar gezondheid moet geen religie worden. Ik word er opstandig van.”

Anouk: “Dat geldt ook voor sporten. Ik doe twee keer in de week cardio en krachttraining. Ik heb altijd gesport. Maar als je ouder wordt, merk je dat je lichaam die beweging echt nodig heeft.”

Caroline: “Wil je een gouden tip? Zorg voor flatteus licht in de badkamer. Dan begin je de dag een stuk beter.”

Anouk: “En geniet van het leven.”

Caroline: “Ach, soms denk ik, vijftig, waar zeuren we over? We hebben nog een heel leven te gaan!”

